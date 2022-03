Lite Miriana vs Sonia Bruganelli, cosa c’è dietro?/ Spunta un’intervista su Bonolis…

Il comportamento di Miriana Trevisan all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha suscitato numerose polemiche e discussioni anche da parte delle due opinioniste. Sonia Bruganelli ha più volte espresso il suo malumore nei confronti della showgirl e durante una delle ultime puntate del programma ha voluto rivolgerle alcune osservazioni in merito alle sue amicizie in casa.

L’opinionista ha chiesto alla concorrente: “Non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia, che è evidente che dopo 5 mesi ha una sua enorme fragilità, che è anche quella dell’età, a dire a una persona che ha un’età molto più matura della tua, che è anziana e che tu l’hai aiutata quando aveva bisogno in quanto anziana?”.

Astio tra Miriana Trevisan e Sonia Bruganelli, va oltre al Grande Fratello Vip?

Miriana Trevisan ha cercato di rispondere all’opinionista anche sovrastando la sua voce, a tal punto Sonia Bruganelli ha dovuto chiederle di lasciarla finire di parlare per poi rispondere, fino a sbottare: “Non ti mettere a piagnucolare perché mi dai fastidio. Hai una voce piagnucolosa, terribile!”.

Il motivo dell’astio tra Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan potrebbe però dipendere da cause esterne alla partecipazione della showgirl al reality e al suo comportamento. La Trevisan, infatti, durante una vecchia intervista su Rai 2 parlando di Bonolis, marito di Sonia Bruganelli, aveva affermato: “È un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio… ma alcune volte è un po’…. Meglio lasciar stare, altrimenti entro in una polemica delle mie”.

