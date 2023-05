Nathaly Caldonazzo “Christopher Leoni? I suoi piedi puzzano, non ho dormito”/ La rivelazione choc

Nathaly Caldonazzo e Cristhoper Leoni, concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023, stanno soggiornando a Sant’Elena, l’isola dei naufraghi eliminati, e negli ultimi giorni tra i due sono emersi grandi dissapori e problematiche. Ad accendere la miccia, è stato Leoni che vedendo l’ex ballerina del Bagaglino mangiare del cibo che aveva razionato, è sbottato contro di lei, accusandola e minacciando di nasconderlo.

Nathaly Caldonazzo ha replicato alle accuse di Christoper Leoni facendo presente al modello che non si comporta da uomo e che inoltre ha cercato il pretesto di litigare solo per attirare le attenzioni delle telecamere. “Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? – ha replicato piccata Nathaly a Leoni – Adesso devo andare alla gogna? Fai l’uomo, non fare la scenetta davanti alla telecamera, sei pietoso. Perché hai bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi, quando io ti ho sempre difeso? È durato solo due giorni l’idillio, ma io continuo la mia Isola non ho bisogno di un vile così”.

Non è finita qui, perché, Nathaly, senza peli sulla lingua, ha rivelato un problema intimo del compagno d’avventura e lo ha accusato di emanare un cattivo odore. “Sì, ieri sera l’ho fatto entrare nella mia capanna nonostante i suoi funghi! E vabbè l’ho detto. Ragazzi ha questa cosa che ha i funghi ai piedi e sta tutto il giorno a grattarsi e guardarli. Poi dice pure che sono maleodoranti. Infatti non riuscivo a dormire nella capanna con lui accanto. Mi sono grattata tutta la notte e non ho mai dormito. Per com’è stato cattivo posso dire tutto ormai”.

Nathaly Caldonazzo è stata protagonista di un grosso battibecco con Alessandro Cecchi Paone e le tensioni con il divulgatore scientifico non hanno nessuna intenzione di placarsi. Parole forti quelle rilasciate dalla naufraga la quale non ha nessuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi. “È una persona cattiva, è quasi senza anima. È ingiustificato tutto questo odio che sin da subito ha manifestato nei miei confronti, incalzando ogni volta di più e mettendo in mezzo altre persone…”, ha detto l’ex ballerina del Bagaglino di Alessandro Cecchi Paone che ha replicato: “Se qualcuno mette zizzania in una coppia felice vuol dire che ha dei problemi di insoddisfazione, altrimenti li celebra e abbraccia…”.

Quando Vladimir Luxuria l’ha bacchettata, la showgirl ha risposto che sono gli autori del reality che le dicono cosa fare: “No guarda me lo chiedono gli autori. Sono gli autori che me lo chiedono e che incalzano. Io veramente mi sono vissuta la mia isola. Questo succede quando vado a fare i confessionali…”. Molto scettica, l’opinionista l’ha zittita nuovamente dicendole: “No guarda fai con la tua testa e non sentire gli altri. E non dare la colpa agli autori”.











