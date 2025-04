Patrizia Pellegrino e Frank Matano, lite feroce a Ne vedremo delle belle

Grande tensione durante la terza puntata di Ne vedremo delle Belle, con una lite inaspettata tra Patrizia Pellegrino e Frank Matano. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Lo show condotto da Carlo Conti su Rai 1 continua a generare caos tra le soubrette, che “finalmente” stanno iniziando a far uscire i dissapori messi sotto al tappeto per troppo tempo. Ma andiamo a scoprire cos’è successo. Patrizia Pellegrino, chiamata nella prima sfida insieme a Valeria Marini, si è infuriata con Frank Matano appena dopo il suo video di presentazione.

Nelle clip prima della sfida del Musical con la Valeriona Nazionale, Patrizia Pellegrino ha svelato di aver avuto un tumore al rene tre anni fa, e di voler infondere gioia in questo programma visto il suo vissuto difficile. Eppure, appena si è spento il video ha chiesto di parlare con Frank Matano: “Vorrei dire che tu devi imparare a rispettare le persone. Hai detto delle cose brutte la volta scorsa. Io ho 43 anni di carriera“, gli ha detto. E ancora: “Devi rispettarmi perché non sono una ragazza di vent’anni che sta cominciando ora. Quando fai le battute, devi prima sciacquarti la bocca. Hai fatto una battuta offensiva“.

Frank Matano risponde alle accuse di Patrizia Pellegrino: “I tuoi parenti? Gli unici che…“

Carlo Conti ha subito preso le difese del giudice, dicendo di voler tutelare il comico che fa il suo lavoro. Frank Matano, ad ogni modo, non ha esitato a risponderle per le rime: “Ma tu mi hai dato dello st***o“, ha ribattuto, “Quindi, non dirmi che io ho fatto battute volgari. Non sei autoironica“. Ma il comico non si è fermato qui e ha lanciato un’altra frecciata all’attrice dicendole: “I tuoi parenti ti hanno chiamata? Sono gli unici che ti vogliono bene”. A quel punto Mara Venier ha cercato di calmare i toni di entrambi e difendendo velatamente Matano.