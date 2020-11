Lite Rinaldi-Malpezzi: ira Del Debbio/ Video: “Decido io chi c*zzo parla”

Lite senza esclusione di colpi tra Antonio Maria Rinaldi e Simona Malpezzi nel corso della puntata di Dritto e Rovescio andata in onda ieri. Parlando del possibile lockdown per salvare il periodo natalizio, l’esponente della Lega ha “stuzzicato” l’esponente del Partito Democratico, nonchè del Governo: «Vorrei sapere qui da chi difende questo Governo se gli italiani quest’anno a Natale riusciranno a mangiare il panettone. Ce lo fate mangiare?», sfoggiando un panettone in studio.

Netta e piccata la replica di Simona Malpezzi: «Rinaldi, che fa lo spiritoso, è quello che ha votato contro i 209 miliardi che dovevano arrivare agli italiani. Io ringrazio l’Europa e non Rinaldi, perché la possibilità del panettone avviene anche grazie ai 209 miliardi a cui lui ha detto di no. Perché vengono in trasmissione a fare gli splendidi e poi in Europa votano contro i soldi che devono arrivare agli italiani».

Lo scontro tra Rinaldi e Malpezzi ha acceso gli animi in studio, con gran parte degli ospiti pronti a intervenire. Caciara che non è affatto piaciuta a Paolo Del Debbio, in tackle su tutti: «Non vi accavallate, non si capisce niente! State fermi, fermi, boni, uno per volta. Sto facendo parlare tutti, ma non mi fate neanche incazzare, perché senno si fa in un altro modo. State boni tutti: governo, opposizione, opinionisti, angeli del paradiso… tutti boni, decido io chi cazzo parla. Così ci siamo capiti».

“Gli italiani riusciranno a mangiare il panettone quest’anno a Natale?” La domanda di Antonio Maria Rinaldi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/ICoU61gx0O — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 12, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA