Lite Ruggieri-Fusani su Berlusconi/ Video “Magistratura come Banda della Magliana!”

La puntata di “Quarta Repubblica” andata in onda nella serata di ieri, lunedì 29 giugno 2020, ha registrato un acceso scontro fra la giornalista Claudia Fusani e il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri. Oggetto del contendere, Silvio Berlusconi e il processo a suo carico, con annessi audio choc da parte della Magistratura, che pare non trovare pace dopo la questione Palamara e le chat togate emerse con forza nelle ultime settimane. Durante la trasmissione, mentre in studio ci si interrogava sul fatto che Berlusconi fosse stato condannato troppo rapidamente, la Fusani ha sottolineato che le tempistiche osservate sono giustificate dal rischio prescrizione: “I primi di settembre quel processo sarebbe morto e il reato sarebbe andato prescritto – ha dichiarato -. Temevano dunque di non farcela per quel periodo”. Dura la replica del rappresentante di Forza Italia: “Lei crede nella Magistratura? Dopo una roba del genere? È una roba da Banda della Magliana! Non è possibile che il capo dell’opposizione venga condannato in questo clima”. Gli animi si sono inevitabilmente surriscaldati, con il conduttore del programma che ha dovuto riportare la calma per procedere con i servizi successivi.

Clicca qui per vedere il video della lite fra Claudia Fusani e Andrea Ruggieri a “Quarta Repubblica”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA