Nuove rivelazioni dalle anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione di martedì 11 marzo 2025 si è vista un’altra lite furiosa tra Sabrina Zago e Giuseppe dopo settimane di scontri con Agnese di mezzo, che secondo lui è perdutamente innamorata nonostante non abbia nemmeno accettato il suo numero. In base a quanto si evince dalle anticipazioni del programma di Maria De Filippi, Sabrina proverà a soprassedere a quanto successo con il cavaliere e inizierà a frequentare Sebastiano.

In puntata i due racconteranno che lei lo ha invitato nell’hotel in cui soggiornava, e i due sono poi andati a cena e Sabrina gli ha proposto di fare una doccia nella sua camera. Ad un certo punto, Giuseppe interviene mentre i due parlano e inizia a provocare la dama accusandola di invitare al primo appuntamento gli uomini in trasmissione. A quel punto, gli opinionisti hanno iniziato a rimproverarlo per le sue parole contro Sabrina Zago, volte a sminuirla davanti a tutti dopo le ferite durante la loro frequentazione. Prima di Sebastiano, la donna ha voluto darsi una possibilità anche con Alessio.

Uomini e Donne, Sabrina volta pagina e conosce Alessio e Sebastiano: “Non è una ripicca nei confronti di Giuseppe”

Sabrina e Alessio si sono conosciuti meglio durante un esterna in un locale e sono poi andati a cena insieme: “Alessio non è una ripicca – aveva detto, “lui mi ha chiesto di uscire ma ieri dopo il confronto a centro studio con Giuseppe non me la sentivo“. Sabrina Zago ha poi continuato: “Ho aspettato una chiamata, un messaggio…questo non è successo quindi cosa devo fare? Posso guardare anch’io avanti visto che tu stai guardando avanti?“. La dama è indubbiamente una delle protagoniste più amate dell’ultimo periodo a Uomini e Donne, superando quasi la popolarità di Gemma Galgani.