Grande Fratello, confronto di fuoco tra Simone e Omer: “Non mi piace come ti rivolgi!”. Spunta anche Jonas.

Simone e Omer al Grande Fratello si sono messi a litigare in modo molto acceso, con uno scontro che ha decisamente animato la Casa. Cos’è successo? Ad un certo punto Omer si è scagliato contro Francesca e Simone è subito intervenuto per prendere le difese della madre. Elomari svela di essersi sentito attaccato anche da Domenico per colpa di Francesca: “Perché devo litigare con Domenico per la domanda della tua mamma?“.

Cristiana Anania e Sara: forte lite a Uomini e Donne/ Il bacio tra la Gaudenzi e Jakub Bakkour scatena tutto

Ed ecco che interviene anche la diretta interessata, Francesca: “Si rompe un rapporto perché ti ho fatto una domanda su un dubbio? Preferivi che andavo in Confessionale a fare la falsa o che te lo venivo a di’?”, spiega. A quel punto si alza la tensione e Francesca lo attacca ancora di più: “Non mi piace come ti rivolgi. Sono contenta che stai uscendo Omer”. Sentendo i toni accesi, arriva anche Jonas che si scaglia contro Omer: “Sei un provocatore Omer. Buffone“.

Grazia Kendi in lacrime dopo la nomination di Benedetta: "Tra amiche non si fa"/ Sfogo al Grande Fratello

Domenico interviene nella lite tra Omer e Simone: “Nessuno deve parlare più“

Domenico, attirato dalla discussione invita Jonas a parlare con calma nonostante avesse capito che si stava parlando di Valentina: “Parlate di altro”, dice, “Nessuno deve parlare più, basta!”, e Ivana lo segue pregando Simone e Omer a non discutere più con quei toni accesi. Poi avviene il chiarimento in giardino, dove i due litiganti si confrontano dicendosi le proprie impressioni sulla litigata. Omer spiega di essere rimasto molto male dal comportamento di Francesca, la quale ha parlato del rapporto con Valentina rischiando di farlo litigare con Domenico. A quel punto anche Simone sembra aver capito, e i due fanno calare tutta la tensione dopo il confronto. Sarà finita qui?