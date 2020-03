Lite Sossio Aruta e Teresanna/ Lui: “Chi si crede di essere?” (Grande Fratello Vip)

Nuovo battibecco nella casa del Grande Fratello Vip 2020: Teresanna Pugliese, nelle prime ore del mattino, ha rimproverato Sossio Aruta, reo di aver fatto cadere, in un angolo del bagno, dei peli dopo essersi depilato. Messo di fronte alle sue colpe, il calciatore si è proposto di pulire immediatamente, ma a Teresanna non è bastato e nelle ore successive ha continuato a punzecchiarlo con la complicità di Antonio Zequila. “Cugino – ha detto l’ex di Francesco Monte – qua prendono il sole e pensano che stanno al villaggio, al lido, qua credono di stare al lido mappatella. Hanno capito bene dove stanno o non l’hanno capito?”, ha precisato Teresanna, che è stata immediatamente interrotta proprio dall’intervento di Sossio. “Ti senti chiamato in causa?”, ha precisato la gieffina “non era riferito a te”. L’ex di Uomini e Donne, però, sa riconoscere bene una frecciatina e, con un tono piuttosto seccato, ha precisato: “ho le pall* girate”.

LITE SOSSIO ARUTA E TERESANNA, LUI: “QUI SPORCHIAMO TUTTI”

La dura replica di Sossio Aruta è apparsa a Teresanna Pugliese come un’intimidazione: “è una minaccia?”, ha detto la concorrente del Grande Fratello Vip 2020, “Lido mappatella non l’ho mai detto – ha precisato – tu ti depili ovunque e io ti rompo le scatole?”. A questo punto, Sossio ha rimandato al mittente l’offesa, ribadendo che anche Teresanna, come molti altri, non è esente da errori: “tu lasci in giro i mozziconi di sigarette”. Di fronte a un botta e risposta che ha regalato perle di trash in un momento piuttosto spento, Sossio ha pensato bene di cercare conforto sfogandosi con Antonella Elia: “Ma chi ti credi di essere?”, ha tuonato il calciatore su tutte le furie. “Qui sporchiamo tutti, chi più e chi meno, siamo tutti disordinati […] Quando mi ha richiamato e mi ha portato a vedere che stamattina mi sono depilato e mi sono caduti i peli – ha precisato il concorrente – ho preso la scopa e ho pulito, non ho detto ‘a’, perché mi sono reso conto di aver sbagliato, involontariamente, perché sono usciti fuori dal rasoio. […] Sono venuto a prendere il sole, e ancora metti il dito nella piaga? No”. A rispondergli, però, questa volta non è stata Teresanna, bensì un irritato Fabio Testi, stanco dell’ennesima lite della giornata: “Stai zitto, volevamo fare una preghiera – ha tuonato l’attore – non puoi per un’ora andare avanti con questa storia”.

