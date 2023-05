Lite su bus per museruola cane: autista accoltellato/ Trieste, 2 stranieri arrestati

A Trieste si è verificata una lite su un autobus con tanto di accoltellamento per colpa di una museruola del cane. Come riferisce TgCom24 nella sua versione online, un 49enne originario di Cuba assieme ad una 47enne del Venezuela, sono saliti su un autobus di linea con il proprio cane, sprovvisto però della museruola. I controllori hanno fatto notare ai due passeggeri che la museruola fosse obbligatoria sui mezzi pubblici, di conseguenza ne è nato un alterco. Anche il conducente del bus è intervenuto e la situazione è degenerata visto che la donna ha estratto un coltello che solo per pura fortuna ha colpito la cintura dell’uomo non facendo dei danni seri.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, accoltella la prof: 16enne studente arrestato

I due passeggeri sono stati a quel punto immediatamente bloccati dalla polizia, dopo di che sono stati portati in Questura e quindi arrestati. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 49enne cubano e la 47enne venezuelana erano ubriachi quando sono saliti sull’autobus e a bordo hanno molestato verbalmente alcuni passeggeri per poi appunto litigare con i dipendenti della Trieste Trasporti.

Minaccia bimbo di 5 anni: 'Non litigare con mia figlia'/ Papà di Sondrio condannato

TRIESTE, LITE SUL BUS PER MUSERUOLA CANE: AUTISTA PROTETTO DALLA CINTURA

Una scena che tra l’altro è stata interamente filmata dalle telecamere di sorveglianza di conseguenza è stato impossibile sbagliarsi sulla versione dei fatti; vi erano anche molti testimoni, gli altri triestini sul bus. Secondo quanto scrive ancora TgCom24.it, appena è iniziato l’alterco per la museruola del cane i due controllori hanno chiesto al conducente di avvertire la polizia, dopo di che l’autista ha fermato il mezzo pubblico in via dell’Istria ed ha quindi chiamato in Questura uscendo dalla cabina di guida.

Aborto, allarme povertà in Uk/ "60% donne interrompe gravidanza per motivi economici"

Una volta terminata la chiamata lo stesso si è rimesso al volante senza neanche guardare la coppia di stranieri ubriaca, ma a quel punto è intervenuta la donna che ha estratto un coltello ed ha cercato di colpirlo all’addome. Il conducente è stato ferito ma in maniera non grave visto che, come detto sopra, è stato protetto dalla cintura: sarebbe potuta andare molto peggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA