Lite sul bus tra immigrati: marocchino ucciso a coltellate/ Milano, pancia squarciata

Un ragazzo di 29 anni di origini marocchine è morto nelle scorse ore dopo essere stato accoltellato su un bus in quel di Milano. La notizia, riportata dalle principali testate online, riguarda un’aggressione avvenuta su un filobus della linea 91, precisamente fra via Nazario Sauro e via Oldofredi, periferia nord del capoluogo lombardo. Il ragazzo di origini magrebine era stato colpito all’addome, e quando è stato soccorso dagli uomini del 118 le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Trasportato in codice rosso, gravissimo, presso l’ospedale Niguarda, è morto poche ore dopo il suo arrivo nel nosocomio. Resta un giallo l’accaduto, e stando ad una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, sembrerebbe che sia scoppiata una lite sullo stesso filobus fra quattro marocchini; ad averne la peggio, il 29enne di cui sopra, che una volta che il mezzo pubblico si è fermato ed ha aperto le porte, è stato scaraventato fuori dai suoi aggressori, lasciato in un lago di sangue.

30ENNE MAROCCHINO ACCOLTELLATO A MILANO: CACCIA AGLI ASSASSINI

La lite sarebbe poi proseguita anche una volta che il gruppo è sceso dal mezzo, ma non è chiaro se l’assassinio sia avvenuto sul filobus o in strada. La vittima è stata successivamente identificata attraverso una tessera di una mensa dei poveri che la stessa aveva addosso. Ulteriori dettagli sull’aggressione mortale avvenuta su un bus milanese arriva dal Corriere della sera, che parla di “pancia completamente squarciata dalla lama”. Il primo a soccorrere il 29enne marocchino è stato un autista dell’Atm che era alla guida di un mezzo arrivato poco dopo. Massiccio il dispiegamento di forze dell’ordine, recatesi con diverse volanti in via Sauro, oltre che con gli specialisti della Scientifica, che hanno ispezionato il bus in cerca di eventuali indizi importanti. Si sono dileguati sotto la pioggia battente invece gli aggressori, al momento a piede libero, e le forze dell’ordine hanno chiesto ad Atm i filmati delle telecamere di sorveglianza per provare ad identificarli, e nel contempo, capire nel dettaglio cosa sia successo a bordo del mezzo pubblico. Si tratta della seconda rissa con accoltellamento in due giorni a Milano. In precedenza, nella notte fra il 5 e il 6 giugno, era scoppiata una lite in pieno centro che aveva portato all’arresto del 21enne Alessandro Caravita, figlio di uno storico leader degli ultras dell’Inter.



