A quanto svelano le anticipazioni di Amici 24 per domenica 9 marzo 2025, assisteremo ad una lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Del resto, siamo sempre più vicini alla fase finale del programma e l’arrivo del serale sta mettendo a dura prova i professori e le loro convinzioni. La speaker, ad esempio, ha sempre sostenuto di essere contraria alla presenza di Luk3 nel talent, non ritenendolo meritevole di accedere alla finale e di rimanere in gara insieme agli altri cantanti.

Concorrenti serale di Amici 24: chi sono e squadre/ Anticipazioni e spoiler: sorpresa per Anna Pettinelli

Nella puntata di Amici 24 di domenica 9 marzo vedremo il decisissimo “No” di Anna Pettinelli a Luk3. Ma non è finita qui. La professoressa, dopo aver assegnato il voto, aggiungerà un asterisco sul biglietto facendo sapere di voler dire la sua e commentare la scelta prevedibile. Inizia subito una lite accesa con Lorella Cuccarini, dato che le due si sono sempre trovate in disaccordo sui giudizi al cantante di “Parigi in motorino”. La speaker precisa di aver detto un “sì” a Lorella ma un “no” a Luke, spiegando di aver passato dunque la palla al balzo alla coach del ragazzo per decidere se potrà o meno accedere al serale di Amici 2025.

Emanuel Lo, l'intesa con Lorella Cuccarini? "Ecco come stanno le cose"/ L'amore per la moglie Giorgia

Luk3 di Amici 24 al centro delle polemiche, Anna Pettinelli fa una richiesta choc a Lorella Cuccarini

“Io sì non glielo dico, ma ho stima per Lorella e mi fido di lei quindi se vuole Luk3 al Serale le presto il mio sì“, spiega Anna Pettinelli, lasciando la patata bollente nelle mani della Cuccarini. In base alle anticipazioni di Amici 24, Luk3 si esbirà poi in quattro canzoni una dopo l’altra, dando il meglio di sè per dimostrare di meritare un posto al serale.

Canterà 4 brani: Malavita, Dispari di Carlo Corallo, Un autunno fa e Faccio casino. Successivamente sarà il turno di Deddè (che secondo gli spoiler è stato eliminato). Il cantante non riuscirà a terminare un pezzo per via dell’emozione e per la paura di non piacere a Rudy Zerbi, che lo ha sempre criticato.

Amici 24, Trigno abbandona la Scuola? "Faccio le valigie"/ Chiara preoccupata, c'entra Rudy Zerbi