Lite tra Chicas all’Isola per ciambelle di compleanno/ Lo Cicero choc: “Bestie! Mio figlio più intelligente”

Scoppia la lite all’Isola dei Famosi per le ciambelle di compleanno di Alessandra Drusian

All’Isola dei Famosi 2023 si festeggia il compleanno di Alessandra Drusian dei Jalisse. Per celebrarla, lo spirito dell’Isola le ha donato sei ciambelle con la crema e ha dato alla festeggiata l’onere di decidere se e con chi dividerle. La spartizione delle ciambelle ha scatenato subito scontri, visto che Alessandra ha chiesto agli uomini, in cambio della ciambella, una razione maggiore di riso, anche in memoria di ciò che hanno avuto la possibilità di mangiare nei giorni scorsi (pizzette e Mikado).

Paolo Noise ha subito negato questo scambio, rifiutando la ciambella: “Stiamo parlando di un pezzo così di ciambella, come se nella nostra vita non avessimo mai visto una ciambella! Quindi ho ritenuto ‘prendetela’!” ha detto in confessionale. Stessa cosa per Mazzoli, che ha dichiarato: “Tutto quello che abbiamo mangiato questa settimana lo abbiamo guadagnato! Non abbiamo rubato niente a nessuno!”

Alessandra Drusian ha quindi deciso di dare una sola ciambella a suo marito Fabio, dividendo le altre con le compagne Chicas. Fabio ha cercato di dividere la ciambella con gli altri uomini ma tutti, per orgoglio o no, si sono rifiutati di prenderne un pezzo. “Io sinceramente sono rimasto un pochino male, – ha allora dichiarato il cantante dei Jalisse – perché ho detto che si festeggia il compleanno di Alessandra, ci tenevamo, non vedevamo l’ora che arrivasse, anche un pezzettino vi chiedo di mangiarlo.”

Intanto, nonostante le cinque ciambelle a disposizione, anche le Chicas hanno poi discusso quando Helena Prestes, dopo aver preso il suo pezzo, ha chiesto la possibilità di prenderne un secondo. “No basta, sei tremenda!”, è sbottata Alessandra così come Corinne e Pamela, osservate da lontano da Andrea Lo Cicero e Paolo Noise che hanno dunque lanciato pesanti stoccate. “Litigano per tutto! Le adolescenti! Mio figlio di tre anni e mezzo è più intelligente. Queste sono veramente delle bestie!” ha tuonato Lo Cicero, mentre Noise ha aggiunto: “Sono stufo di vedere gente medio-borghese di 50-60 anni litigare per dei pezzi di cibo così!”











