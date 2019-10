Lite tra condomini “filmano i nostri figli”/ Fratello accusato dalla parte dei vicini

A Pomeriggio 5 nuova parentesi dedicata alle liti tra vicini. Nella puntata di ieri Barbara d’Urso aveva accolto le accuse di alcuni telespettatori – Cinzia e Michele – che da Calitri (Avellino) avevano riferito di essere da tempo vittime di dispetti e minacce da parte di alcuni vicini che oggi hanno voluto replicare in diretta tv. Giuseppe e Fabiola, oggi in collegamento con Pomeriggio 5 hanno preso la parola. “Ci sono cose non vere”, ha esordito Giuseppe, “non sono il tipo che loro vogliono far credere e sono tutte bugie. Non tocco neppure i miei figli”. L’uomo ha però ammesso le accuse secondo cui avrebbero messo davanti casa gli stendini impedendone il passaggio, “lo ha fatto mia moglie perchè tutti lo facciamo nel palazzo per far asciugare i panni”. Pur ammettendo qualche piccola colpa ha specificato: “Non ho fatto niente di grave!”. Giuseppe ha però spiegato di aver aiutato spesso il suo vicino in passato pur ammettendo gli insulti che ogni tanto i suoi figli avrebbero rivolto ai due anziani tra l’altro disabili, chiamandoli “zoppi”. “Ma appena i miei bambini escono dalla porta lui li riprende con il telefonino”, ha aggiunto. Ma perchè li riprenderebbero? Secondo il vicino, lo farebbe per crearsi una sorta di testimonianza di ciò che eventualmente potrebbe andare a subire. “Ma non è vero! I bambini non sono dei delinquenti”, ha aggiunto Giuseppe con il sostegno di Fabiola che ha negato anche gli altri dispetti.

LITE TRA CONDOMINI, IL FRATELLO DALLA PARTE DEI VICINI

Giuseppe e Fabiola, dopo aver smentito le accuse hanno ribadito la loro disponibilità a fare pace con i vicini di casa. “Lo abbiamo sempre detto sia ai Carabinieri che agli assistenti sociali”, hanno spiegato. All’improvviso però, la padrona di casa di Pomeriggio 5 ha annunciato un video giunto in quei frangenti da parte del fratello di Giuseppe. Nel filmato, l’uomo si rivolge a Michele per chiedere scusa da parte del fratello e manifestare la vicinanza agli altri vicini. “Era mio fratello, sì”, ha commentato stupito Giuseppe. “Questo non mi interessa, io penso alle mie cose. Noi abbiamo avuto una discussione con lui proprio per questo fatto dei vicini”. La d’Urso ha poi chiarito che il video lo avrebbe mandato come “prova” proprio la coppia di vicini e non il fratello. “Loro vogliono fare pace con noi e poi vi mandano altri video?”, ha contestato allora l’ospite in collegamento, ottenendo il sostegno della conduttrice.

