Lite tra fan Donnalisi e Incorvassi al GF Vip/ Volano spintoni e schiaffi in studio…

Guerra tra i fan dei Donnalisi e quelli degli Incorvassi

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, la rivalità tra Antonella Fiordelisi da una parte ed Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dall’altra, è sempre più evidente. Se, infatti, Edoardo Donnamaria cerca di mediare tra le parti, i tre non riescono a trovare un punto d’incontro. Punto d’incontro che, tuttavia, non riescono a trovare neanche i rispettivi van. Nel corso dell’ultima puntata del GFVip Party, infatti, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli si sono collegati dallo studio del Grande Fratello Vip lasciando la parola a Giulia Salemi che era in compagnia di una fan dei Donnalisi e di una degli Incorvassi. Alba e Carmela, questi i nomi delle fan rispettivamente dei Donnalisi e degli Incorvassi, nel tentativo di difendere i rispettivi beniamini, non si sono trattenute dando vita ad una vera lite in studio.

“Siamo tornate a far baccano. Stasera è il secondo round. Continua la nostra fiction, la bella Antonella piagnona. Sta continuando la recita e adesso Oriana un’altra stratega, adesso ci sarà del bello“, le parole di Carmela che è subito partita all’attacco scatenando la controreazione di Alba.

Lite in diretta tra i fan dei Donnalisi e degli Incorvassi

La replica di Alba che, durante il confronto in studio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è riuscita a parlare con entrambi a cui ha anche scritto una lettera, non si è fatta attendere. “Antonella è vera, questa non capisce niente!“, ha sbottato Alba mentre Carmela ha controbattuto – “Non offendere bella, io capisco tutto e guardo tutto del GFVip. Antonella ha le lacrime finte come le tue Alba! Adesso se ne va quest’altra piagnona“.

Il confronto tra le due è poi degenerato in spintoni: “Oh non mi spingere, ma che stai a fare?!”, ha sbottato Carmela. A riportare la pace tra le due è stata poi Giulia Salemi.

