Lite tra fidanzati: padre di lei spara a testicoli di lui/ Colpo anche a sopracciglio

E’ finita decisamente male una lite tra fidanzati: il padre di lei è intervenuto per “sedarla”, sparando ai testicoli del compagno della propria figlia. E’ accaduto in quel di Roma, come scrive il quotidiano Livesicilia.it, e ad aver la peggio, come scritto sopra, un giovane di 19 anni che è stato appunto raggiunto da dei colpi di pistola caricata fortunatamente a piombini. Lo scenario di tale vicenda è stato il quartiere Quarticciolo, e il giovane, oltre alla ferita alle parti intime, è stato colpito anche al sopracciglio, molto probabile dopo che il “suocero” ha sparato due colpi. Il ragazzo, subito dopo il ferimento, è caduto a terra e sono stati in seguito chiamati i sanitari che hanno soccorso la vittima, che comunque non è mai stato in pericolo di vita.

Roma, morto abbracciato a compagno/ Positivi al Covid: malore durante richiesta aiuto

Il quotidiano Repubblica, nella sua edizione online, racconta di come le operazioni di soccorso siano state rallentate da alcuni residenti: una volta giunte in via Ostuni le volanti della polizia sono state accerchiate dai locali, che evidentemente, scrive il quotidiano erano “più preoccupati della presenza degli agenti che non delle condizioni del ferito”, e fra gli aggressori tra l’altro vi era anche lo stesso ferito.

Stupro capodanno a Roma/ La vittima: “Volevo strapparmi la pelle di dosso per schifo”

LITE TRA FIDANZATI, SUOCERO SPARA AI TESTICOLI DI LUI POI L’AGGRESSIONE ALLA POLIZIA

La centrale della questura è stata costretta ad intervenire mandando altre volanti per evitare che la situazione degenerasse, e alla fine il tutto è tornato alla normalità. In ogni caso il 19enne aggredito ai testicoli, come scrive Repubblica verrà arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il padre della fidanzata è stato denunciato, e la sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori.

Si è trattato quindi di una vicenda di degrado, testimone di quanto spesso e volentieri accade nelle periferie delle principali città italiane, non solo Roma, ma anche Milano, Napoli, Torino, Genova e via discorrendo. Fortunatamente nessuno si è fatto male: questo è quello che conta.

Stupro di gruppo 2020, madre vittima: "Non mi parlò di abusi"/ "Non fuma, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA