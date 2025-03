Venerdì, 28 febbraio, il Grande Fratello ha deciso di fare un regalo agli inquilini, permettendo loro di trascorrere una giornata fuori dalla Casa, tra partite di golf e un pranzo al ristorante. Insomma, un’occasione per prendere un po’ d’aria e ricaricare le energie, che, però, non si è conclusa nel migliore dei modi. Il motivo? A quanto pare, sarebbe scoppiata un’accesa lite tra Shaila Gatta ed Helena Prestes, che avrebbe finito per coinvolgere anche gli altri concorrenti. Tutto sembra essere partito quando la brasiliana si è avvicinata improvvisamente alla sua ‘rivale’, dicendole che aveva fatto bene a lasciare Lorenzo Spolverato.

Al che, la ballerina si sarebbe subito agitata, accusando la coinquilina di volerla provocare e di essere felice della loro rottura. Helena avrebbe quindi perso il controllo, lanciando insulti pesanti all’ex velina. Una volta tornati in Casa, Stefania Orlando ha raccontato quanto accaduto: “Delle discussioni inutili, anche Lorenzo che è venuto verso di me… Ma se vedi che io porto via Helena e tu vieni verso di me, non è che io non ti voglio parlare, è che cerco di calmare un’altra discussione”.

Stefania Orlando svela cos’è successo tra Shaila Gatta ed Helena Prestes fuori dalla Casa del Grande Fratello

Parlando della lite tra Shaila ed Helena, Mariavittoria Minghetti ha commentato: “Non aveva senso, ti rendi conto della pesantezza di tutto. Uno neanche fuori può stare sereno. Poi, se sono fatte apposta non lo so. Forse la vogliono”. “Evidentemente Lorenzo si è sentito che non stava in mezzo alla discussione e si è voluto intromettere”, ha insinuato Stefania Orlando sull’intervento di Lorenzo nello scontro. “Più che altro che vergogna, una volta che ci fanno un regalo e ci portano fuori, deve finire sempre a schifo”, ha risposto Mariavittoria.

Dopodiché, Stefania si è sfogata anche con Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta, accusando Shaila e Lorenzo di star mettendo in scena un gran teatrino per avere ancora protagonismo prima della fine del Grande Fratello: “Io mi sono trovata in questa cosa dove non c’entravo niente, semplicemente perché stavo con Helena. Vabbè, adesso fanno questa sceneggiata. Lui sta un po’ con Chiara e un po’ con lei, per mischiare le carte. Ieri sera fa tutto il dibattito, e poi scherzano e ridono. Oggi sono stati molto uniti, poi lui si è messo a parlare con Chiara. Tutte queste cose che mi sanno tanto di teatrino montato ad arte, regia di Lorenzo Spolverato”.