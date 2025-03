Tensioni alle stelle al Grande Fratello. Durante la gita fuori porta organizzata dal GF per concedere una giornata di relax agli inquilini, è scoppiata una discussione accesa tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Il motivo? A telecamere spente, Helena si sarebbe improvvisamente avvicinata a Shaila, facendole i complimenti per aver scelto sé stessa, lasciando Lorenzo. La ballerina, però, anziché vedere buone intenzioni nelle parole della brasiliana, le ha considerate solo una provocazione per mettere zizzania tra di loro. Da lì, le due hanno iniziato a litigare, dividendo la Casa in due.

Da un lato, c’è chi ha preso le difese di Shaila, come Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Dall’altro, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti hanno supportato Helena, sostenendo che si sia creato un ‘gruppetto‘ contro di lei. A sorpresa, il fidanzato di Helena, Javier Martinez, non si è schierato dalla sua parte. L’argentino, infatti, non ha affatto apprezzato il suo atteggiamento, accusandola di cercare spesso i litigi e sostenendo che, quando si arrabbia, diventa intrattabile e difficile da gestire.

“Lei stava sola e se ne è trovate tre“, ha detto Mariavittoria Minghetti, mentre parlava con Javier Martinez, cercando di difendere Helena Prestes. Ma, l’argentino non ha voluto sentire ragioni, rispondendo: “Si cerca le cose da sola, se le cerca Mariavittoria. Poi lei non fa neanche parlare quando la difendi”. Nonostante ciò, ha comunque ribadito la sua forza rispetto a Shaila, Zeudi e Chiara sia fuori che dentro il Grande Fratello: “Ma io lo so che per fare un’Helena ci vuole una Shaila, una Chiara e una Zeudi, lo so. Ma lei lo deve capire”.

Dopodiché, si è sfogato anche con Maria Teresa Ruta, dicendo: “Non gli è fregato un caz*o di stare con me, ma niente. Come sempre si è messa a litigare e voleva combattere una guerra che non ha senso di essere combattuta”. Visibilmente turbato dalla situazione, Javier ha infine deciso di confrontarsi direttamente con Helena, sostenendo di nuovo che la lite con Shaila sia partita per colpa sua: “La litigata non partiva se tu ti tenevi quel complimento per una persona di cui non te ne frega un ca**o, punto”. Sebbene i due abbiano in seguito chiarito, sembra proprio che Javier non riesca ad accettare questo lato del carattere della fidanzata.