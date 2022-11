Lite tra Pamela Prati e Orietta Berti al GF Vip/ “L’ironia non sai dov’è di casa”

Pamela prati e il confronto con Nikita: “Non mi sei piaciuta”

Pamela Prati, durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022, ha avuto un acceso confronto con Nikita Pelizon. La modella è stata votata come la preferita del pubblico e aveva in mano il destino dell’ex showgirl del Bagaglino e Antonella Fiordelisi.

Carolina Marconi chiude con Pamela Prati: "Non sopporto come mi punzecchia"/ "Le unghie se le fa da sola ora"

Nikita, però, ha deciso di condannare al televoto Pamela Prati e salvare l’influencer. Come riporta 361 Magazine, la modella rivolgendosi alla showgirl ha dichiarato: “Pamela non mi è piaciuta perchè il fatto della frangetta è successa. Non mi piace neanche che vai a dire a Charlie o chi era di comportarsi da adulti perchè da adulti si parla, perchè mi reputi di base una bambina. Non mi hai più parlato tranne ieri che mi hai dato il buongiorno e oggi che abbiamo lavato il frigo. Detto ciò se mi reputi una bambina mi aspetto da una persona adulta e matura che mi tratti da bambina, se vedo che sbaglio mi parli e mi spieghi dove ho sbagliato”. A questo punto, l’ex showgirl replica: “Stai sbagliando in continuazione. Mi auguro di uscire giovedì, largo alle giovani io ormai sono un monumento“. Poi Nikita risponde: “E’ esperienza Pamela”. “Fai la filosofa a casa tua” replica Pamela.

Pamela Prati attacca Daniele Dal Moro "Non mi rivolge mai la parola"/ E su Nikita...

Pamela Prati, scontro con Orietta Berti al GF Vip

Dopo il testa a testa con Nikita Pelizon, ad intervenire sulle parole di Pamela Prati è l’opinionista. Orietta Berti, come riporta 361 Magazine, dichiara: “Una donna ha l’età che si sente, io mi sento una vent’enne”, riferendosi alla dichiarazioni dell’ex showgirl sul “monumento”.

Pamela Prati, però, non prende molto bene le parole dell’opinionista e replica: “Anch’io amore sono un’eterna ventenne. Cara Orietta proprio tu l’ironia non sai di dove è di casa perchè io ironizzo sempre sulla mia età”. Orietta Berti, a questo punto, si rivolge al conduttore: “Scusa Alfonso questa qui si arrabbia sempre con tutti ma che cosa io gli ho detto io alla Pamela? Ho detto così che una donna si sente l’età che si sente lei”. E aggiunge: “Tu Pamela credi che io ti sia nemica. Non è vero che ti sono nemica, io voglio sempre sapere dalla gente la verità”.

ELIANA MICHELAZZO NON ENTRERÀ AL GF VIP/ Sbotta "Complimenti alla signora Prati!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA