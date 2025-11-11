Lite tra Rasha e Ivana al Grande Fratello: volano parole grosse, amicizia finita? "Arrogante e presuntuosa", la Castorina sbotta: "Buonista"

L’amicizia tra Rasha Younes e Ivana Castorina del Grande Fratello 2025 è già finita? Le due giovani nelle scorse ore hanno avuto un duro confronto che è sfociato in una violenta lite durante la quale sono volate parole grosse. A prendere l’iniziativa è stata la concorrente siciliana che dopo aver nominato Rasha durante la puntata ha voluto con lei un chiarimento: “Questa sera non ti avrei nominata. Io penso che tu sia un po’ piena perché c’è una parte del mio atteggiamento che non riesci a comprendere.” Subito dopo, tuttavia, è andata giù pesante, rivelando: “A volte sei arrogante e presuntuosa. Fai fatica a metterti nei panni delle altre persone.”

Sentendo tali dichiarazioni, l’italo palestinese visibilmente infastidita e delusa ha replicato ed è scoppiata una lite tra Rasha e Ivana al Grande Fratello. La Younes ha accusato la 36enne di essere una finta buona: “Tutto questo buonismo e diplomazia, a me sembra che tu voglia piacere per forza a tutti per non essere nominata”. “Io mi espongo sempre, magari non lo faccio come lo fai tu. In questo non ti metti nei miei panni”. è stata la replica della Castorina. Le accuse mosse da Rasha non sono per niente piaciute a Ivana, che ha subito respinto l’idea di calcolo e strategia di gioco.



Rasha e Ivana al Grande Fratello: amicizia finita? Cosa sta succedendo nel reality

Dopo il silenzio degli ultimi giorni, è arrivato il tanto atteso confronto tra Rasha Younes e Ivana Castorina nella Casa del Grande Fratello. Un altro episodio che ha spinto Ivana a dubitare di Rasha è un episodio più recente che riguarda indirettamente anche Flaminia: le due gieffine si sono trovate a chiacchierare nel corso della notte e da sole, in un momento di confidenza, Ivana ha rivelato a Flaminia che Rasha l’ha percepita cambiata e che non è più quella dei primi giorni, solare e allegra. Ivana non si è detta d’accordo con questa lettura della trentaduenne e, anzi, ha sottolineato che Flaminia si sta integrando e sta scegliendo anche altre persone con cui nascondere il suo tempo e lasciarsi andare.