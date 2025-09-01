Lite tra Rosanna e Alessio a Uomini e Donne a causa di Giuseppe Molonia: Maria De Filippi costretta a intervenire: scoppia il caos in studio

Anticipazioni Uomini e Donne, scoppia la lite tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella: c’entra Giuseppe Molonia

Ieri c’è stata una nuova registrazione dello storico dating show di Canale 5 e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nelle prossime puntate vedremo un infuocato scontro tra una dama e un cavaliere tra i più conosciuti Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. Scoppierà la lite tra Rosanna e Alessio a Uomini e Donne ed il motivo è presto detto: c’entra Giuseppe Molonia, ex cavaliere che ha avuto una storia con Rosanna nata l’anno scorso e naufragata nei mesi scorsi.

Dopo una breve frequentazione e qualche uscita Rosanna e Giuseppe hanno deciso di lasciare insieme il programma dei sentimenti per viversi la loro storia d’amore senza le telecamere. Tuttavia non tutto è andato secondo i piani, sin da subito sono iniziate a circolare indiscrezioni e voci di tensioni e malumori fino alla rottura definitiva di cui i diretti interessati hanno parlato nella scorsa registrazione. Dalle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni si scopre che proprio a causa di Giuseppe Molonia scatterà la lite tra Rosanna e Alessio a Uomini e Donne.



Lite tra Rosanna e Alessio a Uomini e Donne: Maria De Filippi costretta ad intervenire

Dalle anticipazioni Uomini e Donne non si scopre nel dettaglio perché Rosanna Siino e Alessio Pili Stella hanno litigato quel che è certo è che riguardava l’ex compagno della dama Giuseppe Molonia e che soprattutto Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire dicendo che non era opportuno continuare a parlarne dato che Molonia non è presente in studio. La scorsa settimana, invece, in studio erano presenti sia Rosanna che Giuseppe ed hanno rivelato perché è finita tra loro, principalmente a causa della distanza, lei vive in Sicilia e lui a Roma ed è difficile far conciliare tutto. Tuttavia a quanto pare l’astio tra i due non è finito.

