Cristina Plevani e Teresanna Pugliese protagoniste di una nuova lite all'Isola dei Famosi 2025 con un finale inaspettato per il gruppo

Il gruppo di naufraghi è ormai composto da pochi superstiti, eppure non mancano le liti all’Isola dei Famosi 2025. In attesa della semifinale, c’è chi manifesta insofferenza per uno o più compagni, com’è accaduto nelle ultime ore per Cristina Plevani e Teresanna Pugliese. Tra le due naufraghe c’è un rapporto amore-odio, cosa apparsa evidente quando la prima si è lamentata della gestione del fuoco da parte di Teresanna.

Quest’ultima, stufa delle continue critiche, ha replicato a tono alla naufraga: “Hai sempre una parola negativa! Come sei negativa! – ha tuonato – Non hai mai parlato per due mesi e all’improvviso sei venuta fuori con i monologhi! La falsa sei tu che per settimane sei stata zitta e poi sotto le nomination esplodi”, ha aggiunto.

Teresanna e Cristina, prima la lite all’Isola dei Famosi 2025 poi il gesto che spiazza

In confessionale, Cristina ha criticato la ‘rivale’, pur ammettendo che c’è del nervosismo per l’esito del televoto di mercoledì: “Io di Teresanna a livello di gioco non mi fido tanto. Forse sono anche nervosa perché sono in nomination e rischio di essere eliminata”, ha spiegato. L’attacco di Plevani non è però andato giù a Teresanna che, poco dopo, si è sfogata con Jey Lillo, dicendogli: “Mi ferisce di più che hanno la capacità di cambiare da un momento all’altro. Il giorno prima di abbracciano, il giorno dopo ti danno della falsa e della stratega! Ma com’è possibile? Il giorno prima mi abbracci e poi… questa roba mi uccide!”. A spiazzare i naufraghi è stato però il fatto che, poco dopo questa lite, Teresanna e Cristina si sono riavvicinate come nulla fosse, dandosi anche una mano per gli allenamenti per la prova in apnea di mercoledì in diretta. “Forse sono stupida, ma non riesco a vedere in lei un nemico”, ha chiarito Pugliese.

