Tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù non corre più buon sangue. Le due hanno interrotto i rapporti dopo una mega truffa ai danni della signora la quale si è vista portar via più di 300mila euro. A Domenica In, Mara Venier ha provato a sciogliere le tensioni tra l’87enne e la showgirl, cercando di farle riappacificare dopo un periodo di continui litigi e di silenzio arrivando a creare un muro per non parlare più con la figlia.

Valeria Marini ‘respinta’ dalla mamma a Domenica In: “Non ti abbraccio, smettila!”/ Gianna Orrù: “Se parlo…”

“Ho avuto una depressione tremenda perché perché mia madre improvvisamente si è allontanata”, aveva raccontato Valeria Marini a Silvia Toffanin, dicendo di essere stata molto male e di non sentirla e di non vederla da molti mesi. La soubrette ha anche raccontato di non essere riuscita nemmeno al suo compleanno o a Natale. Dietro a tutto questo sembra esserci la rabbia di Gianna Orrù per via del fatto che la figlia ha parlato in pubblico della sua truffa, dando in pasto le informazioni alle televisioni. Ma sarà davvero questo il motivo o c’è altro? “Lei ha voluto chiudere tutto, ci ha tagliati fuori anche per una situazione, adesso io non ne posso parlare nel dettaglio”, aveva fatto sapere la Marini, lasciando intendere ben altro dietro a quanto successo.

Gianna Orrù, mamma Valeria Marini: “Sbagliato cambiare vita per mia figlia”/ “Fatto per lei? Chi se ne frega"

Mara Venier prova a riunire Gianna Orrù e Valeria Marini, ma lei rifiuta l’abbraccio

A niente è servito il tentativo di Mara Venier di riappacificare Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù. Le due avevano sempre avuto un rapporto meraviglioso secondo quanto dichiarato dalla bionda showgirl, ma ad un certo punto qualcosa si è spezzato, specialmente dopo la truffa. Pare che la donna non abbia parlato più allontanandosi da tutti i suoi figli dopo il 2018. Poi una presunta pace nel 2021, e il ritorno di una lite furibonda la scorsa estate. A Domenica In, l’87enne ha anche rifiutato di abbracciare la figlia, facendo intendere di non volersi più legare a lei.