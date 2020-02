Lite Vittorio Sgarbi-Barbara D’Urso/ Video, “hai rotto il ca**o! Tua vita è inutile!”

Lite selvaggia a Live non è la D’Urso tra la conduttrice Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi. La scintilla scatta durante il confronto con i concorrenti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. Vittorio Sgarbi sostiene che Stella Manente sia stata raccomandata e che anche Barbara D’Urso sia stato argomento di conversazione telefonica tra lui e Berlusconi. La conduttrice inizialmente lascia passare dissociandosi da quanto detto da Sgarbi, ma ad un certo punto esplode. La goccia che fa traboccare il vaso è l’atteggiamento di Vittorio, aggressivo nei toni e nelle parole nei confronti della D’Urso, dopo che quest’ultima lo aveva ripreso: “Hai rotto il ca**o. Vai via e vai a fan**lo. Non rompere i co***ioni. Capra! Incapace.” “Sei impazzito? Stai dicendo a me?” domanda sorpresa la D’Urso. “Tu non vieni qui a raccontare i fatti i tuoi. Hai tirato in ballo anche me, mai nessuno si deve permettere. Tu dici che qualcuno ti ha raccomandato una ragazza e a ma non piace. Chiedi scusa!“. La D’Urso invita Sgarbi ad abbandonare lo studio, ma Vittorio si rifiuta. “Io non accetto quel tono da maestrina”, dice Sgarbi. La conduttrice, dopo la pubblicità, va oltre: “Sei un cafone e ti ignoro”. La trasmissione prosegue tra lo scetticismo generale dei concorrenti della Pupa e il Secchione, che hanno osservato sbigottiti la scena. Vittorio Sgarbi resta dunque in studio, nonostante l’invito della D’Urso ad andarsene.

