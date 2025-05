A The Couple c’è spazio anche per i confronti a tema televisivo e proprio nella serata di ieri, i concorrenti hanno ricordato un episodio della tv che è passato alla storia. Si tratta della lite tra Vladimir Luxuria e Belen, arrivata nel 2008. L’attivista aveva dichiarato che Belen si era appartata con Rossano Rubicondi per avere dei momenti di intimità. Una notizia presto smentita dalla showgirl argentina che però non solamente aveva dichiarato che tutto ciò era falso, ma si era anche infuriata a tal punto da diventare volgare.

Un’uscita che non fece piacere a Vladimir, agli autori e alla stessa Belen, che anni dopo si è detta pentita, spiegando di aver sbagliato i modi. “Oggi farei valere gli stessi concetti in modo diverso” spiegò nel 2012. Oggi di anni ne sono passati ben diciassette e quell’episodio fa ancora discutere. Si sono trovati a parlarne i protagonisti del programma di Ilary Blasi, The Couple, che hanno detto la loro su quella faccenda.

Lite Vladimir Luxuria-Belen a L’Isola dei Famosi: il commento dei “The Couple”

“Ma Belen ha fatt buon. Ve lo dico io, si ha fatt proprio buon!“: questo è stato il commento di Laura Maddaloni su quanto accaduto a L’Isola dei Famosi tra Belen Rodriguez e Vladimir Luxuria. Non sono dello stesso parere, però, altri concorrenti del gioco, come Pierangelo Greco, che ha ribadito: “A quel livello non si fa, è stata volgarissima”. Andrea Tabanelli, invece, ha dichiarato: “Uno deve vedere lo sfogo, cioè cosa c’era dietro. Io ricordo che Vlady diceva che lei era andata con Rossano e Belen disse quella cosa molto pesante”.

Secondo Pierangelo Greco, però, nella lite Vladimir Luxuria-Belen a L’Isola dei Famosi la showgirl argentina ha completamente sbagliato i toni. “Se vuoi spegnere qualcuno puoi farlo in altre maniere, lanciando delle frecciatine“ ha affermato il make up artist.