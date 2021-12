Littamè, canzone “Cazz* avete da guardare” a Sanremo Giovani 2021/ La rivincita dopo la polemica

Littamè con la canzone “Cazz* avete da guardare” da Area Sanremo a Sanremo Giovani 2021

Tra i dodici ragazzi finalisti dell’edizione di quest’anno di Sanremo Giovani 2021 è presente anche la cantautrice Littamè. Quest’ultima è riuscita ad arrivare alla finale del programma, con il concorso Area Sanremo e potrà ottenere un posto sul palco tra qualche mese, a febbraio. Littamè è nata a Padova, a Monselice nell’anno 1996, quindi ha venticinque anni e sin da quando era una bambina era vicina a questo mondo. All’età di sedici anni ha iniziato a fare lezioni di canto e da quel preciso momento ha cominciato a esibirsi agli eventi della sua zona e nel 2020 ha voluto di scrivere le sue canzoni per poter raccontare la sua vita. Nel mese di giugno di quest’anno ha ottenuto un posto tra i cantanti nel programma in onda su Rai due. Andrà a gareggiare cantando la canzone intitolata Cazz* avete da guardare, il quale è stato scritto con Stefano Paviani e Laguna, che si sono occupati anche della produzione.

Littamè a Sanremo Giovani 2021, un percorso tortuoso per arrivare fino a qui

Non conosciamo molti dettagli su Littamè, infatti sui social mostra solo gli aspetti legati alla carriera musicale e non alla vita privata. Probabilmente non tutti sanno che nel suo percorso di gavetta c’è stato cantare ai matrimoni insieme a una sua amica, la accompagnava alla chitarra. Si definisce una ragazza timida, ma testarda e che non molla mai. Tra tutte le sue passioni ci sono anche i capelli, infatti lei cambia spesso tonalità della sua chioma.

