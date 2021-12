Littamè, “Cazz* avete da guardare”: il brano di Sanremo giovani non è inedito?/ Striscia la Notizia svela…

Il servizio di Striscia la Notizia su Sanremo Giovani

Ieri sera, lunedì 13 dicembre, a Striscia la notizia si è parlato anche di Sanremo Giovani 2021, il concorso canoro che anticipa il Festival 2022 e che andrà in onda domani mercoledì 15 dicembre. Tra i finalisti del programma c’è la cantante Angelica Littamè con la canzone “Cazzo avete da guardare”, brano che per regolamento dovrebbe essere inedito. Ma a “Rai Scoglio 24” l’inviato Pinuccio ha rivelato che la canzone era in realtà già stato presentata nella trasmissione The Coach della rete televisiva 7 Gold. Durante il servizio del tg satirico di Antonio Ricci sono stati affiancati video dell’esibizione di Littamè a The coach e il video presente su Rai Play per la sua partecipazione a Sanremo Giovani, mostrando le evidenti somiglianze.

Il brano di Littamè “Cazzo avete da guardare” non è inedito?

Nel servizio di Striscia la Notizia è stato intervisto anche Luca Garavelli produttore di The Coach: “L’esibizione di Angelica è stata registrata il 21 luglio ed è andata in onda tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. C’erano concorrenti che si erano appena esibiti e altri in attesa dell’esibizione e tutto lo staff, 60-70 persone almeno”, ha spiegato in video collegamento con Pinuccio. L’inviato del tg stairico sottolinea proprio il fatto che quando Angelica Littamè ha cantato a The Coach, nello studio di 7Gold erano presenti una settantina di persone, inoltre alcuni secondi sono stati trasmessi in tv: per questo “Cazzo avete da guardare” non potrebbe essere considerato un inedito, come da regolamento. Ricordiamo che Angelica Littamè è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani che andrà in onda mercoledì 15 dicembre 2021 su Rai 1, i primi tre classificati parteciperanno come Big al prossimo Festival di Sanremo 2022.

