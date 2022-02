Littizzetto invita Cipriani e fidanzato a C’è Posta per te/ “Una coppia focosa ma…”

È una Maria De Filippi vestita di rosso ad aprire la nuova puntata di C’è posta per te. Si inizia con un ospite scatenata: Luciana Littizzetto. È lei ad aver mandato la posta ad alcuni volti dello spettacolo. Prima però è tempo per un esilarante monologo che prende di mira proprio la conduttrice. Si parte dal numero di telefono “Lo cambi ogni mese, neppure Pablo Escobar!”, e si continua con il fatto che la conduttrice non lo conosce a memoria “Me lo faccio dire dagli altri e li chiamo”, dice la De Filippi, “Ah, sei proprio una fig* di Parigi!” replica lei. È tempo allora di scoprire chi sono i primi invitati a C’è posta per te: si tratta della coppia composta da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi.

Francesca Cipriani è quasi commossa trovandosi di fronte Matia De Filippi: “Finalmente ho realizzato il sogno di incontrarti dal vico, sei bellissima!” Poi ecco l’apertura della busta e la scoperta che dall’altra parte c’è Luciana Littizzetto che immediatamente inizia a stuzzicare i due. Dalla taglia di reggiseno della Cipriani si passa alle tecniche di conquista di Alessandro: “Conquistarla è stato un parto gemellare! Stare con lei è come andare a Mirabilandia quando sei bambino!” svela lui. “Siete una coppia focosa, vero?” si interroga allora la Littizzetto, loro confermano e tornano a parlare di matrimonio “Entro il 2022 ci sposiamo!”

