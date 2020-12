Littizzetto “Wanda Nara dove è finito il pomello della sella?”/ È polemica sui social

Luciana Littizzetto si è resa protagonista di una battuta poco felice su Wanda Nara a Che tempo che fa, burla che ha fatto il giro del web facendo tuonare in molti sui social network. Ironizzando su una foto pubblicata dalla moglie di Mauro Icardi su Instagram, sottolinea: “Quando si dice cavalcare a pelo. Chissà dove è finito il pomello della sua sella, lei arpiona in questo momento. Che ha la Jolanda prensile?“. Subito dopo si è scatenata la polemica del pubblico che ha sottolineato come la battuta sia piuttosto pesante e discriminatoria a livello sessuale. Inoltre un utente fa una riflessione molto sottile: “E se a fare quella battuta fosse stato un uomo chissà cosa sarebbe successo?”. Difficile pensare se ci saranno ripercussioni su di lei o sulla trasmissione Rai considerando anche il precedente Detto Fatto di cui si è parlato fin troppo.

Littizzetto attacca Wanda Nara, il paragone con Bianca Guaccero

Dopo la battuta di Luciana Littizzetto su Wanda Nara immediatamente sui social network è partita una protesta che ha portato la comica ad essere paragonata a Bianca Guaccero. La conduttrice era infatti stata protagonista di un clamoroso autogol con il suo programma Detto Fatto per il tutorial sulla spesa sexy. In molti infatti non hanno notato grandi differenze tra le parole della Littizzetto e quell’incidente arrivato sull’altra trasmissione targata Rai. Al momento in merito a questo episodio proprio Luciana non si è espressa così non ha parlato nemmeno Fabio Fazio conduttore della trasmissione Che tempo che fa.



