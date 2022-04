Little Miss Dolittle/ Su Rai 2 il film con Peri Baumester

Little Miss Dolittle, film di Rai 2 diretto da Joachim Masannek

Little Miss Dolittle del 2018 è una produzione tedesca del genere commedia, che va in onda a partire dalle 18,15 su Rai 2 oggi 17 aprile. La regia è di Joachim Masannek e gli interpreti principali sono: Peri Baumester, Aylin Tezel, Tom Beck, Cristoph Maria Herbst.

Scritto in maniera intelligente non è molto conosciuto ma sicuramente adatto a un pubblico giovane e in grado ancora di sognare. La pellicola avrà dunque la possibilità di arrivare a un pubblico sempre più largo se verrà trasmesso in queste fasce orarie.

Little Miss Dolittle, la trama: dei doni particolari

La pellicola Little Miss Dolittle è incentrata sulla storia di una ragazzina di 11 anni, Lilli, che possiede il particolare dono di riuscire a parlare con gli animali. Questa sua speciale caratteristica, è un segreto che nessuno dovrebbe sapere tranne i suoi genitori, in quanto in passato ha procurato molti guai alla famiglia che è costretta a spostarsi continuamente.

La ragazzina, promette di rimanere in silenzio e di non rivelare a nessuno il suo segreto quando arriveranno nella loro nuova casa. La promessa viene rotta, quando apprende che un piccolo elefante di nome Ronni è stato rapito dallo zoo da un ladro di animali. La sensibilità della ragazzina la spinge a farsi aiutare dal suo nuovo compagno di classe Jess. I due ragazzi partono all’avventura per riuscire a salvare Ronni e tutti gli altri animali.

