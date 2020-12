Little Pieces of Marmelade/ In finale a X Factor 2020 cantando in italiano?

I Little Pieces of Marmelade in finale cantando in italiano?

I Little Pieces of Marmelade adesso devono tenere alta la bandiera dei Gruppi, la squadra assegnata a Manuel Agnelli in questo X Factor 2020. Dopo l’uscita di scena di quelli che tutti hanno dato per vincitori, i Melancholia, adesso l’unico gruppo rimasto in gara è proprio quello formato da DD voce e batteria e Frankie chitarre e cori che anche questa sera dovranno scontrarsi con i loro rivali in una doppia manche al termine del quale ci sarà un solo eliminato, uno dei concorrenti non accederà alla finalissima di giovedì prossimo, chi sarà? I LPOM sono già contenti di essere arrivati fino a qui convinti che il loro progetto più ambizioso sarebbe stato quello di arrivare al quinto live ma così non è stato, e adesso si godranno la doppia manche della semifinale che regalerà loro un duetto superando un altro scoglio, ovvero cantando per la prima volta in italiano. Nella prima manche la band canterà Muori Delay insieme ad Alberto Ferrari dei Verdena un vero e proprio sogno che il loro giudice ha voluto esaudire. Nella seconda manche, invece, si cimenteranno in Grimme all you love degli Alabama Shakes. Riusciranno davvero ad arrivare in finale o Manuel Agnelli dovrà salutarli qui?

I Little Pieces of Marmelade conquistano tutti con Digital Cramps

Comunque vadano le cose sicuramente sono stati una delle novità di questa edizione davvero entusiasmante. Ma cosa ne è stato giovedì scorso dei Little Pieces of Marmelade? A parte il fatto che DD ci ha quasi rimesso un occhio per via della sua bacchetta, la band si è esibita in due manche, la prima accompagnati dall’orchestra, convincendo un po’ a metà i giudici al tavolo tanto che lo stesso Manuel Agnelli ha invitato tutti ad apprezzare una cosa bella e pensare dopo alla gara. I due hanno voluto rischiare portando sul palco un inedito nella seconda manche, il loro Digital Cramps in cui Emma Marrone li ha trovati forti e lo stesso ha detto Mika che ha trovato il duetto davvero incredibile e rinfrescante. Non era dello stesso parere Manuelito che continua a definirli energia pura e rottura ma questo a lui non basta. Manuel Agnelli sottolinea che quella messa in campo dal suo collega è solo una tattica ovvero quella di ripete sempre le stesse cose fino a quando non le fa sembrare vere ma lui non cadrà più nel suo tranello.



