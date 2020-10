Little Pieces Of Marmelade, inedito One Cup Of Happiness, Gruppi/ Forza.. (X Factor)

Sono indiziati di scrivere la storia – quanto meno quella recente – di X Factor i Little Pieces of Marmelade, il duo musicale composto da DD (Daniele Ciuffreda, 24 anni) alla voce e alla batteria e Frankie (Francesco Antinori, 25 anni) facente parte della categoria “Gruppi” capitanata da Manuel Agnelli nella quattordicesima edizione del talent di Sky. D’altronde i due hanno subito dato un assaggio delle loro qualità alle audizioni portando in scena il loro brano “One Cup of Happiness“, piaciuto moltissimo ai giudici e che il gruppo presenterà sul palco del primo live. Una tazza di felicità, per tradurre letteralmente il titolo della canzone, ma forse sarebbe più giusto parlare di una scarica di energia e adrenalina allo stato puro per descrivere l’effetto della performance assicurata dall’esibizione dei Little Pieces of Marmelade, una band destinata a far parlare di sé…

LITTLE PIECES OF MARMELADE, ADRENALINA PURA SUL PALCO DI X FACTOR

L’approdo a X Factor sembra rappresentare per i Little Pieces of Marmelade il giusto approdo dopo tanti anni di gavetta. DD e Frankie, infatti, calcano il palcoscenico ormai da diverso tempo e la loro è la classica storia che tutti si augurano possa avere molto presto un lieto fine. I due, amici fin da piccoli, suonano insieme da quando sono bambini. Nati entrambi a Filottrano, in provincia di Ancona, il loro sodalizio racconta di una scalata fatta di piccoli passi ma sempre più significativi. L’ingresso tra i finalisti di X Factor rappresenta sicuramente un salto di qualità importante ma i Little Pieces of Marmelade hanno già dimostrato durante le audizioni di non subire la tensione, anzi, di essere in grado di dominare e cavalcare le emozioni per restituirle al pubblico. Una qualità emersa che in “One Cup of Happiness” è emersa in maniera molto evidente…





