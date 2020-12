Little Pieces of Marmelade/ Manuel Agnelli duetta con i suoi pupilli ed è subito rock

Little Pieces of Marmelade vincitori di X Factor 2020?

Commozione per i Little Pieces of Marmelade che affronteranno la finale di X Factor 2020, una tappa e un’occasione che non avrebbe mai sognato e immaginato all’inizio di questo percorso. Il duo ha conquistato il pubblico rimanendo sempre fedele a sè stesso e forse un po’ aiutato dalla bellezza del frontman DD, batterista e voce della band. Qualsiasi sia la causa, quello che è certo è che la band di Manuel Agnelli questa sera affronterà i gironi della finalissima scontrandosi con gli altri tre concorrenti arrivati in finale e sperando di superare, scoglio dopo scoglio, tutti loro grazie al pubblico e ritrovarsi allo scontro con uno solo di loro puntando dritti al titolo di vincitore di questa edizione, ma ci riusciranno davvero? Qualsiasi sia l’esito, l’importante è essere arrivati in finale, i due ne sono consapevoli ma l’emozione più sentita in settimana è stata quella legata ai saluti finali a cominciare con le persone della sartoria. I due hanno avuto modo di scegliere per l’ultima volta i loro vestiti, che a quanto pare saranno diversi da girone a girone, e di salutare le donne che si sono occupate del loro look con gli occhi lucidi e portando via un manichino, ma quali saranno i pezzi che i ragazzi porteranno questa sera sul palco della finalissima?

Manuel Agnelli duetta con i suoi pupilli nella finale di X Factor 2020

I Little Pieces of Marmelade hanno incontrato Manuel Agnelli che ha comunicato loro quelle che sono le scelte per questa finalissima a cominciare dal duetto che li attende nella prima manche. A quel punto i due saliranno sul palco con i loro giudici e, in particolare, i Little Pieces of Marmelade affronteranno Veleno insieme al loro giudice, Manuel Agnelli. Se si supererà la prima manche, si andrà alla seconda con il best of che metterà insieme un po’ quello che è stato il loro percorso ovvero un po’ di blues, il rock e gli anni ’90 che mixano un po’ insieme quelle che sono le loro influenze. La band quindi si esibirà sulle note di I Am the Walrus dei Beatles, poi Bullet With Butterfly Wings degli The Smashing Pumpkins e infine il brano che li ha consacrati, Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Alla fine, la terza manche regalerà ai fan della band il gran finale ovvero i Little Pieces of Marmelade alle origini, il brano con cui tutto è iniziato, One cup of Happiness. Come finirà il loro percorso?



