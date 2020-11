Little Pieces of Marmelade, X Factor 2020/ Con il loro inedito conquisteranno Emma Marrone?

I Little Pieces of Marmelade cantano Little Pieces of Marmelade nel secondo live di X Factor 2020

I Little Pieces of Marmelade si sono ritrovati nel loft per la consueta riunione post live in cui insieme al loro coach, Manuel Agnelli, hanno potuto esaminare la loro ultima performance e pensare a cosa portare sul palco questa sera. Il duo si è detto molto felice di come sono andate le cose al grido di ‘è andata bene, c’erano davvero molti feedback positivi, abbiamo fatto una grande esibizione’. Il loro coach conferma etichettandoli come ‘la cosa più dura e non solo nel ‘X Factor italiano’ e proprio per dimostrare le loro doti ha scelto di confermare un nuovo inedito. Manuela Agnelli sceglie il brano per raccontare la loro identità e che si intitola proprio con il loro nome Little Pieces of Marmelade. I due sono contenti e sono convinti che questo sia il brano che più li rappresenta.

I Little Pieces of Marmelade spaccano con Sabotage e…

Settimana scorsa i Little Pieces of Marmelade sono saliti sul palco con Sabotage e se le prime intenzioni erano quelli di arrivare nudi, alla fine hanno optato per l’eleganza. Manuel Agnelli ha presentato la band euforico e gasato al grido di ‘sveglia casalinga di Voghera’. Inutile dire che sin dalla prima nota l’obiettivo è stato chiaro e che i Little Pieces of Marmelade hanno letteralmente spaccato. La voce di DD (Daniele Ciuffreda) è arrivata alle stelle così come la sua performance alla batteria accompagnato da un magnifico Frankie. I due hanno davvero spettinato tutto e hanno fatto alzare in piedi Manuel Agnelli che si è detto davvero orgoglioso dei due. Emma Marrone si complimenta con loro ma il dubbio rimane ‘non capisco il dopo’ e su questo ha sempre qualche dubbio soprattutto se vengono valutati in confronto ai Malincholia. Mika è convinto che questa non sia una critica ma una forza perché con loro è una questione di energia, loro gli fanno dimenticare il resto e questo significa energia. Manuelito li trova energia pura, li trova la rottura di questa edizione e quindi invita il loro giudice a spingerli ad essere ancora più estremi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA