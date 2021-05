Little Steven, chitarrista di Springsteen/ ”Maneskin? Not bad” e loro rispondono

Per Little Steven, nome d’arte di Stevie Van Zandt, i Maneskin non sono male. Con l’Eurovision Song Contest in corso, un fan ha chiesto al chitarrista di Bruce Springsteen su Twitter cosa ne pensasse di ”Zitti e buoni” mandandogli anche il video della canzone in allegato. Questo perché il musicista è di origine italiana, il nonno era calabrese di Lamezia Terme e i genitori della nonna napoletani, il suo vero cognome è infatti Lento, lui lo cambiò con quello del secondo marito della madre.

Un utente su Twitter allora gli ha scritto sperando in un suo parere sulla nostra band romana rock: ”Immagino che l’Eurovision Song Contest non sia la tua tazza di tè, ma in quanto italo-americano che ne pensi dei concorrenti italiani dell’ESC 2021?”. Little Steven ha prontamente risposto con: ”Non male. L’ultima volta che ho guardato l’Eurovision erano tutte ballate. E’ un bel cambiamento”. Niente di meglio per i Maneskin in vista della finale di sabato 22 maggio a Rotterdam. La band non si è lasciata sfuggire l’occasione ed ha risposto a sua volta con un tweet: ”Faremo del nostro meglio per portare un po’ di rock su quel palco, grazie Stevie”.

I Maneskin piacciono a livello globale

Sono andate in scena le prime due semifinali dell’Eurovision Song Contest, e in vista dell’ultima puntata che vedrà finalmente esibirsi sul palco i Maneskin, sono stati resi noti gli ascolti Spotify che riguardano esclusivamente le canzoni in gara di questa edizione. Inevitabilmente crescono gli ascolti di tutti gli artisti ed è stata stilata una classifica dei primi 10 più ascoltati a livello mondiale: l’Italia risulta prima! Se la loro posizione nella classifica italiana può risultare ”normale”, quella globale è una cosa enorme per la giovane band di ventenni.

Tra marzo e maggio i Maneskin hanno raggiunto oltre 26 milioni di stream su Spotify e questo è un fattore che può fare la differenza durante la loro competizione, visto che il regolamento dell’Eurovision non permette di votare per il nostro Paese e ci dovremo affidare agli altri. Nella classifica degli ascolti, subito dopo i Maneskin, in ordine dal secondo al decimo, si posizionano: Svezia, Finlandia, Norvegia, Francia, Cipro, Danimarca, Svizzera, Islanda, Olanda.

We’ll do our best to bring some rock to the stage, thanks Stevie 🤟🏻 https://t.co/ZlM6dxEh3w — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) May 20, 2021





