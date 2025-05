Little Tony chi è e com’è morto: stroncato da un tumore ai polmoni dopo una lunga malattia

Ospite della puntata di oggi de La volta buona, in questa giornata di festa del 1 maggio 2025 è Cristiana Ciacci, figlia dell’indimenticato Little Tony, la donna è pronta a concedere una lunga intervista sulla sua vita privata e sulla sua carriera, sulla sua famiglia, il marito ed i figli e soprattutto con un ricordo commosso e toccante del padre con cui ha sempre avuto un rapporto simbiotico. La vita privata e soprattutto la carriera di Little Tony sono impossibili da definire in poche righe. Artista amato in tutto il mondo ha scritto delle hit intramontabili come Cuore Matto, Una spada nel cuore e pochi anni prima della sua morte aveva collaborato con Gabry Ponte in Figli di Pitagora.

Com’è morto Little Tony? La notizia della scomparsa del cantautore è arrivata inaspettata e improvvisa la sera del 27 maggio 2013, si è spento a soli 72 anni ed in molti hanno subito ipotizzato che la causa del decesso potesse essere stato un infarto o un ictus. L’ultima apparizione dell’artista, infatti, risaliva al 9 marzo nel programma I migliori anni di Carlo Conti. In realtà la realtà era diversa ed è stata spiegata successivamente dalla figlia Cristiana, Little Tony è morto a causa di un tumore ai polmoni diagnostica otto anni prima ma del quale lui non aveva rivelato nulla a nessuno continuando ad esibirsi pur sottoponendosi alle cure.

Com’è morto Little Tony: si è spenti dopo una lunga malattia, la figlia Cristiana: “Ecco perché non ha detto a nessuno del tumore”

Negli anni successivi è stata la figlia Cristina Ciacci a rivelare com’è morto Little Tony e perché non avesse detto a nessuno di essere malato: “Non voleva far dispiacere il suo pubblico e per questo non ha detto a nessuno di avere un tumore. non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha detto neanche agli amici più cari.” E successivamente a Domenica In da Mara Venier, Cristina ha rivelato che il padre si era ammalato otto anni prima, un periodo abbastanza lungo considerando il tipo di tumore, era riuscito a tenerlo a bada con una terapia sperimentale non troppo aggressiva che gli ha permesso di non perdere i capelli, credeva che sarebbe potuto capire ma la situazione nel giro di pochi mesi è peggiorata portandolo alla morte. A distanza di più di dieci anni dalla morte di lui restano le sue canzoni intramontabili.