Little Tony, nato a Tivoli nel 1941, è stato un grande cantante sammarinese. La famiglia, infatti, era originaria di San Marino e nonostante lui abbia sempre vissuto in Italia, non ne ha mai richiesto la cittadinanza. Il cantante, interprete di grandi successi come “24 mila baci” in coppia con Adriano Celentano ma anche “Cuore matto”, ha pubblicato 28 album in carriera, riuscendo ad ottenere una popolarità enorme. Nella sua carriera musica ma anche cinema: Little Tony ha infatti recitato anche in una serie di film come “Rocco e le sorelle” ma anche “Pugni pupe e marinai”. Nel 2000 ha inoltre condotto un varietà su Canale 5 dedicato alla musica, “I ragazzi irresistibili”, insieme con altri grandi colleghi. Nella sua carriera ha collaborato a lungo con l’amico fraterno Bobby Solo, che non perde mai occasione per ricordarlo con infinito affetto.

Amadeus nuovo giudice del Serale di Amici, ma Discovery gli riduce il cachet/ La decisione a sorpresa

Little Tony è morto a soli 72 a causa di un tumore: si trovava ormai da qualche tempo ricoverato a Villa Margherita a Roma, una clinica privata. Il cantante, come raccontato dalla figlia Cristiana Ciacci, non aveva voluto che nessuno sapesse della sua malattia: l’aveva vissuta in maniera intima e riservata, circondato dal solo amore dei familiari e degli amici più stretti.

Scaletta concerto Sfera Ebbasta a Roma, 12 marzo 2025/ Le canzoni: da Visiera a becco a Ciny

Little Tony, chi è. Il ricordo della figlia Cristiana Ciacci: “Una persona gentile”

La figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, nata nel 1972, ha ricordato il papà con queste parole a “Sabato in diretta”: “Era un grande uomo, una grande persona, una brava persona. Ancora oggi, a undici anni dalla sua scomparsa, le persone comuni che lo hanno amato per cinquant’anni di carriera mi dicono ancora ‘Che signore, che persona perbene, gentile e generoso’. Lo ricordano sempre così”. Nel cuore della gente, dunque, il ricordo di Little Tony è rimasto indelebile, nonostante dal 2013 sia volato via. Il suo nome e il suo volto restano nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto.