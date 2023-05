Little Tony, come è morto/ La carriera, i grandi successi e la lunga malattia

Little Tony: la malattia e la morte nel 2013

Little Tony è morto il 27 maggio 2013 – dieci anni fa – per un tumore ai polmoni. Aveva 72 anni. Il cantante si è spento a Villa Margherita, a Roma, dove era ricoverato da tre mesi. Per anni Little Tony ha tenuto nascosta la sua malattia: “Non ha mai voluto che trapelasse nulla, non l’ha detto nemmeno agli amici più cari”, ha detto la figlia Cristiana Ciacci nel salotto di Domenica In.

Malato per sette anni, Little Tony è stato ricoverato dopo la sua ultima apparizione in tv nel programma I migliori anni, dove aveva cantato due dei suoi più grandi successi “Riderà” e “Cuore matto”: “Il suo pubblico doveva amarlo fino all’ultima sua esibizione, che è stata pochi giorni prima del ricovero. Nessuno avrebbe mai pensato che fosse in fin di vita. Lui voleva proprio questo”, ha rivelato la figlia a Verissimo.

Little Tony: la carriera e i grandi successi

Little Tony, al secolo Antonio Ciacci, era nato Tivoli il 9 febbraio 1941. Cresce in una famiglia di artisti, in cui la musica è sovrana: il padre Novino era cantante e fisarmonicista; lo zio Settembrino era chitarrista, anche i fratelli Enrico (chitarrista) e Alberto (bassista) erano musicisti. Nel 1958, durante uno spettacolo allo Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, Jack Good, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l’Inghilterra: è lì che si innamora del rock’n’roll. Rientrato in Italia, nel 1961 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Adriano Celentano: si classificano al secondo posto con “24 mila baci”. Il vero successo arriva nel 1966 con “Riderà”. L’anno dopo partecipa a Sanremo con “Cuore matto” e nel 1970 conquista la kermesse con “La spada nel cuore”, in coppia con Patty Pravo.

