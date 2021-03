Little Tony, com’è morto?/ Il tumore come la prima moglie Giuliana Brugnoli

Little Tony è morto all’età di settantadue anni a causa di un tumore. Il brutto male, dunque, fu la reale causa del suo decesso, avvenuto ormai otto anni fa. Il cantante morì a Villa Margherita, dove era ricoverato da circa tre mesi. Una fine atroce, “condivisa” con la prima moglie Giuliana Brugnoli che perse la vita per lo stesso motivo nel 1993. Fu, anche in quel caso, un tumore alle ossa ad uccidere la prima moglie del cantante. Dalla storia d’amore tra Giuliana Brugnoli e Little Tony nacque nel 1974 la figlia Cristiana Ciacci, esattamente un paio di anni dopo il loro matrimonio. Ad alcuni anni di distanza, la morte di Little Tony fa ancora molto male ai fan, che lo ricordano nostalgicamente.

Little Tony, l’omaggio di Fiorello al Festival di Sanremo

In occasione della finale del Festival di Sanremo, l’omaggio di Fiorello a Little Tony. Una storia intensissima la sua, sia dal punto di vista della carriera che sentimentale. Dopo il matrimonio con Giuliana Brugnoli, l’artista si è sposato con Luciana Manfra. Una storia, quella tra Luciana Manfra e Little Tony che ha scatenato un certo clamore per la differenza d’età tra i due, ovvero di ventotto anni, la stessa con la prima figlia Cristiana Ciacci.



