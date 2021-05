Little Tony/ Cristiana Ciacci:”Un padre assente con una figlia affamata d’amore”

“Un padre assente con una figlia affamata d’amore”, questa è la frase che oggi porterà Cristiana Ciacci in tv nel salotto di Mara Venier proprio in memoria di quel padre così ingombrante quanto poco presente, Little Tony. L’artista avrebbe compiuto ottanta anni nello scorso febbraio ma si parla ancora di lui soprattutto adesso che la figlia ha lanciato il libro in cui racconta proprio il loro rapporto turbolento fatti di mura difficili da abbattere ma anche di voglia di rivalsa e di affetto.

Si tratta di un libro confessione della figlia dell’Elvis italiano, in cui conosceremo le tappe emotive dell rapporto complesso tra una figlia affamata di amore e un padre troppo spesso distratto e assente, come lei stesso lo ha già descritto in tv ospite di Amadeus e a I Soliti Ignoti qualche sera fa.

Chi conosce Little Tony, però, sa bene che lui questa voglia di darsi e concedersi non l’ha mai frenata quando si trattava di fan ed è questo che lo ha reso grande ma anche famoso in tutto il mondo. Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, classe 1941, è morto nel 2013 a causa di un tumore ai polmoni dopo essersi ripreso da un complicato intervento al cuore dopo un malore in scena in Canada. Il cantante e attore sammarinese, ha portato sul palco numerosi successi come Cuore matto, Riderà e 24 mila baci, anche in coppia con Adriano Celentano, che lo ha portato spesso in vetta alle classifiche non solo delle vendite ma anche al secondo posto al Festival di Sanremo 1961.

