Little Tony e Giuliana Brugnoli, genitori Cristiana Ciacci/ “Lei scelse di morire…”

Cristiana Ciacci è nata quando i genitori Little Tony e Giuliana Brugnoli erano già separati. La loro storia d’amore, però, è sempre stata un grande esempio per Cristiana che ha visto nei suoi genitori l’amore vero, quello che non muore mai. “Papà per mamma ha provato un grandissimo amore. La loro storia mi è rimasta come un faro perchè anche se sono stati separati per 17 anni, nel momento della morte che è l’unico momento della verità si sono ritrovati. Quando mamma stava male, papà è arrivato ed è stato vicino a lei durante i nove mesi della malattia e quando mamma doveva decidere dove trascorrere gli ultimi giorni della sua vita, lui le ha chiesto dove volesse andare e lei ha scelto il casale che era la casa di papà, una piccola depandance dove mi avevano concepita 17 anni prima. Mamma è morta davanti a papà. Erano da soli e lei ha voluto rimettersi la fede”, racconta Cristiana.

Cristiana Ciacci e gli ultimi giorni di vita di Little Tony

Dopo la morte della mamma, diversi anni dopo, Cristiana Ciacci ha dovuto affrontare anche la morte di Little Tony. “Come hai affrotnato gli ultimi giorni della vita di tuo papà?”, chiede Serena Bortone. “Gli sono stata vicina il più possibile in clinica facendo i turni insieme a zio Alberto che è il fratello più grande di papà. Parlavamo tanto, ma non affrontavamo temi importanti. Io ero già incinta della quarta figlia e ho evitato di dirgli che aspettavo il quarto figlio del terzo padre, ma ci siamo detti quanto ci volevamo bene“, conclude.

