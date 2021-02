Little Tony, oggi avrebbe 80 anni/ La figlia Cristiana Ciacci: “Bobby Solo per lui..”

La figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, e l’amico di sempre, Bobby Solo, ospiti di Eleonora Daniele a Storie Italiane per ricordare il cantante scomparso nel 2013 che oggi avrebbe compiuto 80 anni. Bobby Solo, dopo averlo omaggiato con un brano che erano soliti cantare insieme, non ha risparmiato gli aneddoti più simpatici della loro vita: “Eravamo in camerino, ci raccontavamo le nostre storie, alcune non posso dirle: una volta, a 20 anni, arrivò all’Hotel Royal di Napoli, un vecchietto gli chiese di portargli la valigia, lui rifiutò perché ce la faceva benissimo. Questo vecchietto però lo accompagnò in ascensore e fino alla porta. Arrivato al dunque gli chiese: ‘Me la date ‘na cosiciella ‘e sordi?’, Little Tony rispose che lui la valigia se l’era portata da solo. Fantastica la replica dell’anziano napoletano: ‘Sì, ma io c’ho avuto ‘o pinsiero‘”. Altro aneddoto spassoso il seguente: “A cena al ristorante con una sua ragazza arrivò un conto stratosferico: si fece chiamare il direttore e gli disse ‘mi abbracci, perché con questi prezzi non ci rivedremo mai più’“.

Little Tony, oggi avrebbe compiuto 80 anni

Cristiana Ciacci: “‘La spada nel cuore’ è una delle canzoni preferite dai nipoti“. Sulle note di “Cuore matto” la figlia non nasconde la sua commozione: “Emozione, cuore, energia: tutto quello che era papà. Il 9 febbraio è sempre una data particolare da sempre: se ci fosse stato tutti i compleanni erano speciali, ma questo degli 80 anni avrebbe fatto sicuramente una grandissima festa e avremmo festeggiato insieme. Lui ha sempre fatto grandi feste con amici dello spettacolo e amici di tutti i giorni: ha sempre mescolato tutti insieme. Cosa mi diceva di Bobby Solo? Io sono cresciuto con i suoi figli, soprattutto con Muriel: era un amico. Se ero gelosa di lui? Il fatto che viaggiasse tanto più che altro mi intristiva, io ho sofferto parecchio la sua assenza. L’ho capito soltanto dopo che non avrebbe potuto fare altro perché era innamorato della musica, del pubblico, era innamorato anche di me, ma prima c’era quello e questo ha creato un po’ di problemi tra noi, poi sono cresciuta e ci siamo spiegati“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA