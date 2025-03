La Lituania ha deciso di ritirarsi dal trattato sulle bombe a grappolo. La notizia è arrivata nella giornata di ieri, ripresa da numerosi media italiani e internazionali fra cui France24 e riguarda la decisione dello stato fino alla fine degli anni ’80 facente parte delle nazioni satellite dell’Unione Sovietica. La decisione giunge come risposta alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, con l’obiettivo di rafforzare le proprie difese temendo di essere il prossimo obiettivo di Mosca, qualora Kiev dovesse cadere.

L’annuncio è stato dato da Dovile Sakaliene, ministro della difesa lituano, parlando con la radio Ziniu, e spiegando che tale passo indietro rispetto al trattato sulle bombe a grappolo rappresenta un “messaggio strategico: siamo pronti a fare assolutamente tutto” per difendere il Paese. Si tratta di una scelta controversa che ha trovato il malcontento delle organizzazioni per i diritti umani, che hanno condannato il ritiro per le possibili implicazioni sui civili. Amnesty International ha parlato di decisione “disastrosa”, mentre Human Rights Watch l’ha definita “allarmante” mentre la Croce Rossa ha avvertito che “indebolisce le protezioni dei civili”, aggiungendo che si tratta di una decisione unica, mai avvenuta prima.

LITUANIA ESCE DA TRATTATO BOMBE A GRAPPOLO: LE REAZIONI

A votare per l’uscita dal trattato sulle bombe a grappolo è stato il parlamento lituano, una decisione che era giunta già lo scorso mese di luglio, poi divenuta effettiva in queste ore dopo che sono stati presentati tutti i documenti di uscita all’Onu.

La Lituania, con la decisione di lasciare il trattato, segna un triste record, quello del primo Paese che esce appunto dall’accordo sulle bombe a grappolo, adottato per la prima volta 17 anni fa, nel 2008. Per la stessa Lituania, però, la decisione è quasi d’obbligo visti i crescenti timori nei confronti della Russia, che suo modo di vedere utilizza tutti gli armamenti a sua disposizione, senza badare troppo ai trattati. Karolis Aleksa, viceministro della Difesa lituano, aggiunge: “Ritirarci dalla convenzione ci dà l’opportunità di aumentare l’efficacia della nostra difesa contro obiettivi di vasta portata. La deterrenza e la difesa più efficaci – ha aggiunto – si hanno quando le hai in tuo possesso e sai come usarle”.

LITUANIA ESCE DA TRATTATO BOMBE A GRAPPOLO: PERCHE’ SONO VIETATE

La convenzione sulle bombe a grappolo è stata firmata da 112 Paesi più altri 12 firmatari e proibisce l’uso ma anche produzione, stoccaggio e trasferimento di bombe a grappolo. Si tratta di munizioni che possono essere sganciate dagli aerei ma anche sparate dall’artiglieria, e che a loro volta esplodono a mezz’aria disseminando moltissime bombe su un’area molto ampia. Sono ovviamente delle bombe letali che possono provocare moltissimi danni, ma che nascondono un oscuro pericolo. Spesso e volentieri quando si depositano al suolo non esplodono, di conseguenza si comportano come se fossero delle mine antiuomo, restando quindi un pericolo per molti anni, o per lo meno, fino a che qualcuno non le scopre o non le calpesta.