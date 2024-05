Liuba, chi è la moglie di Martufello/ “Mi sono innamorato perché mi guarda come mi guardava mamma”

Chi è Liuba, la moglie di Martufello

Martufello, all’anagrafe Fabrizio Maturani, è sposato con Liuba, la donna che l’ha conquistato e che lo ha convinto a pronunciare nuovamente il fatidico sì dopo la fine del primo matrimonio. Di Liuba, in realtà, non si hanno molte notizie se non che è di origini ucraine e che ha conosciuto l’attore e comico italiano grazie al lavoro. La donna, infatti, è entrata nella vita dell’attore per motivi professionali non immaginando che da un contratto di lavoro sarebbe nato l’amore. Martufello, infatti, aveva assunto la donna come collaboratrice domestica.

Tuttavia, tra i due scattò immediatamente la scintilla. Per Martufello fu un vero e proprio colpo di fulmine che portò alla nascita di una vera storia d’amore coronata con il matrimonio celebrato civilmente perché lui, essendo stato già sposato e divorziato, non poteva sposarsi in chiesa.

Liuba e Martufello: come è nato l’amore

Tra Liuba e Martufello, l’amore è nato attraverso un gioco di sguardi. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Barbara D’Urso quando ancora conduceva Domenica Live, infatti, l’attore raccontò che si innamorò per il modo in cui Liuba lo guardava: “Mi ha fatto innamorare perché mi guardava come mi guardava mia madre. Ci siamo sposati in Comune perché io sono stato già sposato e divorziato”, aveva detto.

Della moglie di Martufello non si sa molto altro. Anche su Instagram, infatti, non ci sono foto di coppie e, tra i contenuti social dell’attore, spunta solo la foto di una donna nella cui didascalia l’attore, ai propri followers, chiede: “Indovinate chi è questa donna”. Sarà proprio lei Luiba?













