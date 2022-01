Liuba e Isabella Biagini, moglie ed ex Martufello/ Colpo di fulmine sul lavoro

Liuba ed Isabella Biagini sono la moglie e l’ex del celebre comico Martello. Quest’ultimo è stato sposato a lungo con l’attrice Isabella Biagini, venuta a mancare nel 2018 all’età di 75 anni. Come dicevamo, la coppia ha vissuto una bella storia d’amore, durata circa quattro anni, dalla quale però non sono nati figli. Il secondo grande amore di Martufello è quindi arrivato dopo la rottura con la prima moglie, Isabella Biagini.

Il comico si è rifatto una vita con una donna di origine ucraine di nome Liuba. Il colpo di fulmine, stando ad alcuni rumors, sarebbe scattato in un contesto lavorativo. Lui l’ha ingaggiata nei primi anni del duemila, quando l’ha assunta come collaboratrice domestica, ma ben presto è scoccato l’amore e i due non si sono più lasciati. Possibile che Martufello l’abbia conquistata con la sua simpatia, dato che è considerato uno dei barzellettieri più divertenti di Avanti un Altro.

Martufello racconta il colpo di fulmine con Liuba

“Mi guarda come mi guardava mia madre”, ha confidato il comico in una recente intervista rilasciata in una trasmissione di Barbara D’Urso. Dopo un periodo di fidanzamento, così, Martufello e Liuba hanno fatto il grande passo e si sono sposati in Comune a Sezze: “Sono divorziato e non posso risposarmi in Chiesa”, aveva ammesso il barzellettiere.

Martufello che, da settembre 2014, fa parte del cast di Avanti un altro! su Canale 5, Nel 2021, invece ha preso parte al Divin Codino, il docufilm su Roberto Baggio nel quale interpreta il mitico allenatore Carlo Mazzone, che ha allenato Baggio a fine carriera, quando entrambi erano al Brescia. Martufello d’altronde nutre un grande passione per il calcio ed è tifosissimo della Roma.

