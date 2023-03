Live Aid per l’Ucraina, concerto a Wembley il 24 giugno/ Chi ci sarà: dagli U2 a Pink

Un grandissimo concerto in stile Live Aid, si terrà la prossima estate nel mitico stadio di Londra Wembley, uno show in favore dell’Ucraina, da più di un anno in guerra con la Russia. Tanti i musicisti di livello assoluto presenti, dagli U2 ai Rolling Stones, passando per i The Killers e arrivando fino a Pink, tutti pronti ad esibirsi il prossimo 24 giugno a sostegno del presidente Volodymyr Zelensky. Il concerto benefico sarà trasmesso in diretta televisiva in tutto il mondo, e fra le star presenti dovrebbero esservi anche Sir Paul McCartney, Adele, Florence And The Machine e Noel Gallagher, ex membro degli Oasis.

Una fonte, rimasta anonima, ha parlato così ai microfoni del tabloid Sun: “Sarà enorme, e su scala globale. È qualcosa che la gente voleva fare da un po’, ma ora è stato deciso e fissato un appuntamento allo stadio di Wembley. Gli inviti ad esibirsi stanno uscendo a ritmo serrato per i più grandi nomi del settore. Naturalmente – ha spiegato ancora – c’è la consapevolezza che con un preavviso relativamente breve molte superstar avranno impegni precedenti. Ma siamo ottimisti sul fatto che un certo numero di quelli con cui abbiamo parlato siano già a bordo”. E ancora: “Per gruppi come U2 e Bono, che sono piuttosto espliciti sulle loro opinioni sulla guerra e sui conflitti, sembra una grande opportunità per continuare a martellare sulla gravità della situazione in Ucraina”.

WEMBLEY, CONCERTO STILE LIVE AID PER L’UCRAINA: “UN EVENTO DI QUESTO TIPO…”

Sempre parlando dell’evento concerto a Wembley ha aggiunto: “Un evento di queste dimensioni può esercitare una reale pressione politica anche sui russi. L’unico piccolo inconveniente è che la data si scontra con Glastonbury (un altro grande festival che si tiene in Inghilterra ndr), il che esclude alcuni grandi nomi, ma la formazione finale sarà sicuramente piuttosto speciale”. L’evento, come detto in apertura, seguirà il modello di Live Aid, il concerto tenutosi nel 1985 per raccoglie fondi per le vittime della carestia etiope.

