LIVE! CORSA CONTRO IL TEMPO, ITALIA 1/ Nel cast del film anche Giancarlo Esposito

Uno dei principali protagonisti di Live! corsa contro il tempo è l’attore italiano Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito noto semplicemente come Giancarlo Esposito nato però a Copenaghen il 26 aprile del 1958. Giancarlo Esposito e figlio di un carpentiere italiano di origini napoletane e di una cantante afroamericana originaria dell’Alabama. Il suo grande amore per l’arte l’ha portato a lavorare sin da giovanissimo nel mondo del cinema esordendo addirittura nel 1979 con il regista Stephen King Stern per il film running il vincitore. Tra le pellicole più importanti che hanno caratterizzato fino a questo momento la sua carriera ricordiamo Una poltrona per due, Brivido, Fa la cosa giusta, King of New York, Malcolm X, I soliti sospetti, Smoke, Niente da perdere, Blue in the Face, Phoenix – Delitto di polizia, Blind Horizon – Attacco al potere, L’ultima vacanza e tanto altro.

Nel cast Aaron Eckhart

Live! Corsa contro il tempo va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 7 dicembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2019 negli Stati Uniti d’America con la regia affidata a Steven C. Miller, il soggetto e la sceneggiatura sono scritti da Jeremy Drysdale mentre della produzione si è occupato Myles Nestel. Nel cast sono presenti tanti attori piuttosto famosi partendo da Aaron Eckhart e con Giancarlo Esposito, Dina Meyer, Courtney Eaton, Ben Mckenzie e Jessica Hui. Il titolo originale con cui la pellicola è stata distribuita in Nord America è Line of Duty.

Live! Corsa contro il tempo, la trama del film

In Live! Corsa contro il tempo ci troviamo nello stato dell’Alabama, in particolar modo nella città di Birmingham dove opera un poliziotto troppo irruento di nome Penny: ama operare da solo e soprattutto non rispettare quelle che sono le procedure previste dalle normative. Se da un lato questo modo di agire gli ha permesso in alcune occasioni di sorprendere sul fatto alcuni malviventi, dall’altro gli comporta molti problemi. Nello specifico commette un grave errore durante una missione e ormai per lui sembra che la carriera non possa avere più alcun genere di sbocco.

Penny, dopo aver commesso questo errore si rende conto di essere tagliato fuori da qualsiasi possibilità di promozione e quant’altro, per cui si dimostra piuttosto rassegnato ma ugualmente attende che prima o poi possa arrivare un’occasione che gli possa consentire di riscattarsi. Probabilmente la situazione tanto attesa è quella che riguarda il commissario di polizia la cui figlia viene rapita e tenuta nascosta in un posto segreto della città. Si tratta di un’azione di una cellula terroristica che peraltro ha deciso di rendere il tutto ancora più drammatico inserendo una serie di bombe.

Della situazione decide di occuparsi Penny nonostante il parere contrario del proprio superiore. Il poliziotto avrà a disposizione soltanto 80 minuti di tempo per poter rintracciare la ragazza e portarla in salvo. Come se non bastasse questo, il poliziotto dovrà fare i conti con una donna di nome Ava, la quale essendo una giovane vlogger ha deciso di utilizzare le proprie capacità per mettere in essere i metodi violenti della polizia. In pratica, la donna seguirà in diretta e permetterà a tutti i suoi utenti sui social network di seguire questa missione disperata per poter salvare la ragazzina di undici anni prima che l’assassino possa ucciderla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA