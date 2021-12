Live! Corsa contro il tempo/ Su Italia 1 serata adrenalinica con Aaron Eckhart

Live! Corsa contro il tempo va in onda oggi, lunedì 13 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola uscita nel 2019 di genere thriller, un poliziesco diretto dal regista Steven C. Miller che vede nel cast la partecipazione di attori come Aaron Eckhart nella parte del poliziotto Frank Penny, la bellissima Dina Meyer in quella di Ruth Carter e l’italoamericano Giancarlo Esposito in quelle di Volk, il commissario di polizia.

Completano il cast anche Ben McKenzie, conosciuto per essere il protagonista della serie tv per teenager The O.C., Jessica Hu e Courtney Eaton. Il film si basa su una sceneggiatura di Jeremy Drysdale, la fotografia è affidata a Brandon Cox mentre le musiche sono prodotte dalla The Newton Brothers.

Live! Corsa contro il tempo, la trama del film: un poliziotto rude e solitario che…

La storia di Live! Corsa contro il tempo racconta le vicende di Frank Penny, un poliziotto rude e molto solitario che vive a Birmingham, nello stato dell’Alabama. Qualche anno prima ha commesso un errore molto grave durante una missione e ora é stato messo ai margini della squadra, trascorrendo le sue giornate fra scartoffie e denunce per schiamazzi urbani. Il suo desiderio di essere in prima linea, però, non si é mai assopito visto che é sempre molto vigile sull’eventuale possibilità di riscattarsi e dimostrare il proprio valore. Per questo motivo coglie al volo l’occasione di essere in prima linea quando viene rapita la figlia poco meno che adolescente del commissario Volk, il capo di Penny. Il poliziotto non vorrebbe affidare il caso proprio a Frank perché è a conoscenza del suo passato, purtroppo il tempo stringe e ci sono solo 80 minuti per riuscire a mettere insieme tutti gli indizi, capire chi ha rapito la bambina e per quale motivo e soprattutto liberarla.

Mentre Penny si mette al lavoro, una video blogger di successo, che risponde al nome di Ava Brooks, fiuta la notizia e capisce che potrebbe realizzare lo scoop della sua vita con un servizio del genere, soprattutto riuscendo a dimostrare che spesso la polizia non si comporta durante le indagini nel modo integerrimo che dovrebbe adottare. Così inizia a seguire Penny e lo riprende in tempo reale con la sua videocamera, trasmettendo le immagini direttamente online. Questa particolarità ovviamente mette il poliziotto in una situazione di grave precarietà poiché i rapitori possono seguire le sue mosse e anticiparle. Alla fine, però, sarà proprio Ava a dare un importante contributo per la risoluzione del caso. Non tutto, però, fila liscio come dovrebbe anche perché Frank si trova a dover combattere contro l’ostilità dello stesso commissario che teme che tenta in tutti i modi di arginare i suoi comportamenti sopra le righe, temendo per la vita della figlia.

