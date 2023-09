Live Davide Van De Sfroos 2022, anticipazioni della serata evento/ Quando e dove vederla in tv

Anticipazioni Live Davide Van De Sfroos 2022: quando e dove vederlo in tv

La musica di Davide Van De Sfroos sbarca su Rai2, in seconda serata, con un assaggio del suo ultimo live al Teatro San Rocco di Seregno del 9 dicembre 2022. Come riporta l’Ufficio Stampa Rai, domani sera, sabato 2 settembre, andrà in onda alle 23.00 Live Davide Van De Sfroos 2022, riproponendo i momenti più emozionanti del concerto. Il suo Maaden Tour ha portato il cantautore nei maggiori teatri italiani e ha riproposto i grandi successi della sua carriera, oltre ad alcuni brani dell’ultimo album Maader Folk.

Tantissimi i brani proposti in concerto e che il pubblico di Rai2 avrà l’occasione di assaporare in tv. Ci sono i grandi classici come Pulenta e galena fregia, Manicomi e La curiera, ma anche La machina del ziu Toni oltre all’iconica Yanez. Ci sono poi brani tratti dal suo ultimo album in studio: tra questi Oh Lord vaarda gio e El Vagabuund.

La carriera di Davide Van De Sfroos e chi lo affianca sul palco

Le canzoni di Davide Van De Sfroos, riporta l’Ufficio Stampa Rai, sono piene di storia e di storie, autentiche istantanee del sentire odierno del cantautore comasco, narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana. Una dimensione raccolta, più intima, con le poltrone attorno al focolare dello show teatrale. Un piccolo viaggio nel suo mondo fatto di strade e persone che collegano un passato di memorie, nostalgie, storie, valori ed esperienze a cui continuare ad attingere e a rendere omaggio, il presente come spazio e momento di equilibrio, di presa di fiato e di coscienza e come terreno di speranza e un futuro che non si può prevedere né manovrare ma che tiene sicuramente lo sguardo e le intenzioni a tempi lontani.

Ad affiancare Van De Sfroos sul palco ci saranno anche i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, percussioni, mandolino, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, cajon, tamburello salentino, darabukka), Matteo Luraghi (basso, cori), Thomas Butti (fisarmonica, tromba, percussioni), e Daniele Caldarini (hammond, tastiere, pianoforte). Il concerto, presentato da Rai 2 e MyNina e prodotto da Olo creative farm, arriva un mese e mezzo prima dell’uscita del nuovo disco di inediti Manoglia, prevista per il 13 ottobre 2023.











