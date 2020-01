Live – Non è la d’Urso / Anticipazioni: diretta, ospiti e ritorno Anna Oxa in TV

Questa sera ci sarà il ritorno post vacanze natalizie di Live – Non è la d’Urso. La padrona di casa, Barbara d’Urso, è prontissima a riprendere il suo talk serale, fatto di notizie choc e scoop, con ospiti esclusivi, tra cui Salvo Veneziano, il primo concorrente espulso dalla casa del Grande Fratello Vip 4, Anna Oxa e Nina Moric. La regina di Canale 5 è pronta a ricominciare con il piede giusto, visto anche gli ascolti in calo registrati prima delle vacanze invernali. Non a caso, infatti, la programmazione si è spostata alla domenica sera, nel tentativo di battere Fabio Fazio su Rai 2 con Che Tempo Che Fa e il film di Rai 1 Chi m’ha visto. Questa sera la conduttrice di Live sfoggerà un minidress bianco e scintillante, come mostrato in un post su Instagram: “Manca pochissimo e poi di nuovo insieme con Live Non è la d’Urso Ma prima, solo per voi in anteprima, l’abito di questa sera”.

Anticipazioni Live – Non è la d’Urso

Nelle anticipazioni di Live Non è la d’Urso c’è tutta l’aria di una serata spumeggiante: tra gli ospiti attesi in studio ci sono Salvo Veneziano, con cui si discuterà del caos successo nella casa del Grande Fratello Vip 4, che gli è oltretutto costato la squalifica dopo poco di una settimana dall’inizio del programma. Poi atteso il grande ritorno di Anna Oxa, dopo tantissimo tempo di assenza dalla televisione italiana. Si parlerà anche di Favoloso, scomparso da quasi un mese. In studio con la d’Urso ci saranno Nina Moric, la sua ex fidanzata, e la mamma.

