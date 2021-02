Live Non è la d’Urso/ Anticipazioni e ospiti 14 febbraio: Rita Rusic e Alba Parietti

Live Non è la D’Urso di Barbara D’Urso torna in onda domenica 14 febbraio 2021 con una nuova imperdibile puntata come sempre in prima serata su Canale 5. Nel giorno di San Valentino la conduttrice torna ad occuparsi dell’attualità con tutte le ultime novità sul Governo Draghi, ma anche sui numeri della pandemia da Coronavirus e sui vaccini. La prima parte del programma, infatti, è come sempre dedicato all’attualità e alla situazione politica del nostro Paese con la partecipazione di illustri ospiti. Ampio spazio poi è dedicato all’intrattenimento con volti noti del mondo dello spettacolo e personaggi balzati alla ribalta dopo una partecipazione ad un reality. Sulla scia del successo della partecipazione del figlio Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 2020, anche questa settimana ospite in studio Walter Zenga per raccontare della sua nuova famiglia. Non solo, due prime donne sono pronte a confrontarsi e scontrarsi contro le 5 sfere. Si tratta di Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, ed Alba Parietti.

Live Non è la D’Urso e due casi clamorosi di tradimenti

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di Live Non è la D’Urso di domenica 14 febbraio 2021 è atteso il confronto fra Guenda Goria e Francesco Baccini. La figlia di Maria Teresa Ruta vuole replicare alle parole del cantautore genovese che, la scorsa settimana, è entrato nella casa del GF VIP 5 per parlare proprio con la conduttrice. Un confronto che ha fatto venire alla luce le bugie di Maria Teresa Ruta che, dopo più di 20 nomination al Grande Fratello Vip 2020, è stata clamorosamente eliminata al televoto contro Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Possibile che le parole di Baccini abbiano influito su questa scelta del pubblico sovrano? Non solo, nel giorno di San Valentino la Festa degli innamorati, Barbara D’Urso è pronta a raccontare due notizie choc. Si tratta di due “tradimenti a San Valentino…Due casi clamorosi!”. Di chi si tratta? Che dire la puntata di Live Non è la D’Urso di Barbara d’Urso di domenica 14 febbraio si preannuncia davvero scoppiettante!



© RIPRODUZIONE RISERVATA